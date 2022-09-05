Mangal keyfi az kalsın faciaya dönüyordu













Olay, Çay Belediyesi Ali Kaleli Piknik Alanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mesire alanındaki yaklaşık 20 metre uzunluğundaki bir ağaç kökünün kopması ile devrildi. Bu esnada mesire alanında mangal yakarak piknik yapan vatandaşlar devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olayda 2 kişi devrilen ağacın dallarının çarpması sonucu tıbbı müdahale gerektirmeyecek şekilde yaralandı. Vatandaşların birkaç çizik ile atlattığı olayda devrilen ağaç yine vatandaşlar tarafından yol üstünden kaldırıldı.“Biz mangal ile uğraşırken birden büyük bir hışırtı duyduk ve ağacın üstümüze geldiğini gördük. Çocukların altında kaldığını sandık ancak Allah'a şükür çocukların birkaç yerine dallar değmiş sadece. Ama ağacın hiç kökü yokmuş. Yaklaşık 20 metre uzunluğundaki ağaç herkesin gözü önünde yere uzandı ve herkes büyük bir panik yaşadı. Ağacı sonra hep beraber kimseyi rahatsız etmeyecek yere çektik. Belediye de yarın inşallah görevini yapar.”