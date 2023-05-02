Almanya'da mangal severlerin bazı kurallarla karşı karşıya kaldığı gündeme geldi. Bu kurallara uymayanlar ise yüksek cezalarla karşılanmasıyla beraber şartlar merak konusu oldu. Yüksek cezalar cep yakamaya başlamasıyla beraber Alman basınından konu hakkında açıklama geldi. Komşuların olmadığı, uzak bir yerde yaşayanlar mangal partilerine devam ederken doğrudan komşuyla bir arada olanlar için mangal hayal haline geldi. Yoğun nüfusun bulunduğu bölgede olanlara katı kurallar uygulanırken kömürlü ızgarayı kullanmak yerine elektrikli ızgara satın alınması tavsiye ediliyor. Dumanın önüne geçilirken mangal yakmak isteyenler Mühin bölge mahkemesinin verdiği karara bakarak dikkatli olması gerekir.
YAŞAM
02 Mayıs 2023 - 22:00
Mangal sezonu açıldı, ceza başladı! Bu kurala uymayan 250 bin Euro ceza ödeyecek: Bunlara dikkat!
Havaların ısınmasıyla beraber mangal sezonu açıldı. Almanya'da mangal yapmak isteyenlerin uyması gereken kurallar duyurulurken uymayanlara ise yüklü miktarda para cezası verilmeye başlandı. Mangal yakmak için gerekli kurallar ve detaylar...
YAŞAM
02 Mayıs 2023 - 22:00