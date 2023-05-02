YAŞAM
02 Mayıs 2023 - 22:00

Mangal sezonu açıldı, ceza başladı! Bu kurala uymayan 250 bin Euro ceza ödeyecek: Bunlara dikkat!

Havaların ısınmasıyla beraber mangal sezonu açıldı. Almanya'da mangal yapmak isteyenlerin uyması gereken kurallar duyurulurken uymayanlara ise yüklü miktarda para cezası verilmeye başlandı. Mangal yakmak için gerekli kurallar ve detaylar...

YAŞAM
02 Mayıs 2023 - 22:00
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Mangal sezonu açıldı, ceza başladı! Bu kurala uymayan 250 bin Euro ceza ödeyecek: Bunlara dikkat!


Almanya'da mangal severlerin bazı kurallarla karşı karşıya kaldığı gündeme geldi. Bu kurallara uymayanlar ise yüksek cezalarla karşılanmasıyla beraber şartlar merak konusu oldu. Yüksek cezalar cep yakamaya başlamasıyla beraber Alman basınından konu hakkında açıklama geldi.

Komşuların olmadığı, uzak bir yerde yaşayanlar mangal partilerine devam ederken doğrudan komşuyla bir arada olanlar için mangal hayal haline geldi. Yoğun nüfusun bulunduğu bölgede olanlara katı kurallar uygulanırken kömürlü ızgarayı kullanmak yerine elektrikli ızgara satın alınması tavsiye ediliyor. Dumanın önüne geçilirken mangal yakmak isteyenler Mühin bölge mahkemesinin verdiği karara bakarak dikkatli olması gerekir.



Mangal yakmaya ceza

250.000 EURO'YA PARA CEZASI

Münih bölgesinde ki mahkeme üzerinden barbekü sezonunun açılmasıyla beraber kısıtlamalar getirildi.

Mangal yapmaya ayda en fazla dört kez izin verilirken arka arkaya iki hafta sonu mangal yakmak yasak haline geldi.

Komşuların rahatsız olmasından kaynaklı olarak kokunun önüne geçmek için ise bazı kurallar getirildi. Mahkeme tarafından verilen karar üzerine uymayanlar, yüksek para cezası riskiyle karşı karşıya kalır. Bu ceza 250.000 Euro'ya kadar çıkabilir ve ödeyemeyenler altı aya kadar hapis cezası uygulanır.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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