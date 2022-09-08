EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 11:39

Mangalda içli köfteye yoğun ilgi

Adana'da mangalda pişirilen içli köfte Türkiye'nin dört bir yanından lezzet severlerin ilgisini çekiyor.

EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 11:39
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Mangalda içli köfteye yoğun ilgi

Yüreğir ilçesinde kebapçılık yapan Fatih Cavlak (55), kentin tescilli lezzeti haşlanmış içli köftenin mideyi şişirmesi nedeniyle mangalda pişirmeyi denedi. Üzerine de bazı yeşillikler, yağ ve baharat içeren özel bir sos hazırlayarak servis eden Cavlak, müşterilerinden tam not aldı. Mangalda pişirilen içli köfte Türkiye'nin dört bir yanından lezzet severlerin ilgisini çekiyor.

“Böyle bir şey olamaz diyen var”

Fatih Cavlak, birçok ilden talep aldığını belirterek, “Köfteyi yaptıktan sonra sıcak suyla şoklayıp tekrar soğutuyoruz sonra şişe takıp közde pişiriyoruz. Ne kadar yerseniz yiyin, mideyi rahatsız etmiyor. İnternetten görüntüleri izleyip gelenler var. Başka şehirden isteyenler var, onlara da pişmiş olarak gönderiyoruz. Pişirirken görmek amacıyla gelen var. Böyle bir şey olamaz diyen var. Gördükten sonra emin oluyorlar” şeklinde konuştu. Öte yandan, Cavlak, içli köftenin porsiyonda 4 tane olduğunu ve fiyatının 100 TL olduğunu söyledi.

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