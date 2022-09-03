Manisa'da 3 araç birbirine girdi: 1’i çocuk 4 yaralı













Manisa'nın Turgutlu ilçesi Derbent Mahallesi E-96 Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 45 ZC 6764 plakasına sahip kamyonet ova yönüne dönüş yapmak istediği sırada İzmir istikametine giden 35 VUP 14 ve 23 AAJ 83 plakasına sahip otomobillerle çarpıştı. Kazanın ardından olay mahaline intikal eden 112 acil sağlık, trafik, AKS ve Jandarma ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, Turgutlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.Kazada yaralanan Hanım A. (40), Mehmet A. (50), Seyhan A. (25) ve Burçin A. (15)'nın hayati tehlikelerinin olmadığı ve tedavilerine devam edildiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma süreci başladı.