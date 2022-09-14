YAŞAM
14 Eylül 2022 - 22:34

Manisa'da çiftçinin feci ölümü: Üzüm kaldırma makinesinde hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde hasat yaparken üzüm kaldırma makinesine kapılan 49 yaşındaki çiftçi feci şekilde can verdi.

YAŞAM
14 Eylül 2022 - 22:34
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Manisa’da çiftçinin feci ölümü: Üzüm kaldırma makinesinde hayatını kaybetti


Olay, Kemerdamları Mahallesi Hacımusluk-Akçataş yakınlarında oldu. Edinilen bilgiye göre Kemerdamları Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Kamil Ertuğrul (49), hasat ettiği üzümlerin kuruması için serdiği sergiden kaldırmak için sergi alanına gitti. Ertuğrul, sergi alanındaki üzümleri kaldırırken, dengesini kaybedip üzüm kaldırma makinesine kapıldı. Alana gelen ve Ertuğrul'u üzüm kaldırma makinesine kapılmış halde gören yakınları durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası çiftçi Ertuğrul'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Üzüm kaldırma makinesinden çıkarılan 2 çocuk babası Ertuğrul'un cansız bedeni otopsi yapılmak için Salihli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili çalışmanın sürdüğü öğrenildi.



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Haber Editörü
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