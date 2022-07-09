Bayramlarda trafik yoğunluğu gibi etkenler sebebiyle birçok kaza meydana gelebiliyor. Bir kaza haberi de Manisa'dan geldi. Manisa'da can kaybı da yaşanan üzücü bir kaza meydana geldi. Manisa yolunda yaşanan kaza ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
GÜNDEM
09 Temmuz 2022 - 23:09
Manisa'da feci bir kaza meydana geldi! Can kayıpları var
Bayramın gelmesiyle birlikte trafikte de birçok üzücü olay haberleri arka arkaya gelmeye başladı. Bir kaza haberi de Manisa'dan geldi. Peki Manisa kazası nerede oldu? Tüm detaylar haberimizde.
GÜNDEM
09 Temmuz 2022 - 23:09