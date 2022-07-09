Manisa'da feci bir kaza meydana geldi! Can kayıpları var







Manisa'da üzücü kaza







Bayramlarda trafik yoğunluğu gibi etkenler sebebiyle birçok kaza meydana gelebiliyor. Bir kaza haberi de Manisa'dan geldi. Manisa'da can kaybı da yaşanan üzücü bir kaza meydana geldi. Manisa yolunda yaşanan kaza ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Manisa'da can kaybı yaşanan kaza Alaşehir-Gölmarmara yolu olarak bilinen Taytan Mahallesi Taytan Işıklı kavşağında yaşandı. Gelen bilgilere göre 38 yaşındaki Mustafa Kalfa'nın kullandığı 35 DPG 935 plakalı araç ve 64 yaşındaki Raif Demirel'in kullandığı 35 DOK 93 plakalı araç çarpıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. 64 yaşındaki Raif Demirel kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Raif Demirel'in aracında bulunan 59 yaşındaki Hüseyin Varol ve 69 yaşındaki Mustafa Kama'da hayatını kaybetti. Mustafa Kalfa'nın kullandığı araçta bulunan 37 yaşındaki Merve Kalfa ile yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenazeleri Salihli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza ile ilgili polisin soruşturması devam ediyor.