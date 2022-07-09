GÜNDEM
09 Temmuz 2022 - 23:09

Manisa'da feci bir kaza meydana geldi! Can kayıpları var

Bayramın gelmesiyle birlikte trafikte de birçok üzücü olay haberleri arka arkaya gelmeye başladı. Bir kaza haberi de Manisa'dan geldi. Peki Manisa kazası nerede oldu? Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
09 Temmuz 2022 - 23:09
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Manisa'da feci bir kaza meydana geldi! Can kayıpları var


Bayramlarda trafik yoğunluğu gibi etkenler sebebiyle birçok kaza meydana gelebiliyor. Bir kaza haberi de Manisa'dan geldi. Manisa'da can kaybı da yaşanan üzücü bir kaza meydana geldi. Manisa yolunda yaşanan kaza ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Manisa'da üzücü kaza

Manisa'da can kaybı yaşanan kaza Alaşehir-Gölmarmara yolu olarak bilinen Taytan Mahallesi Taytan Işıklı kavşağında yaşandı. Gelen bilgilere göre 38 yaşındaki Mustafa Kalfa'nın kullandığı 35 DPG 935 plakalı araç ve 64 yaşındaki Raif Demirel'in kullandığı 35 DOK 93 plakalı araç çarpıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. 64 yaşındaki Raif Demirel kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Raif Demirel'in aracında bulunan 59 yaşındaki Hüseyin Varol ve 69 yaşındaki Mustafa Kama'da hayatını kaybetti. Mustafa Kalfa'nın kullandığı araçta bulunan 37 yaşındaki Merve Kalfa ile yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenazeleri Salihli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza ile ilgili polisin soruşturması devam ediyor. 



EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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