YAŞAM
19 Eylül 2022 - 23:29

Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Araçlardan birinin tarlaya uçtuğu, birinin de orta bariyerlere çarptığı kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunda trafik bir müddet tek şeritten sağlandı.

YAŞAM
19 Eylül 2022 - 23:29
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Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı


Kaza, saat 22.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Körez Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Uşak istikametine seyir eden Tarkan E. (41) idaresindeki 35 HVB 28 plakasına sahip Opel marka otomobil ile aynı yönde seyreden İsmail A. (23) idaresindeki 64 ABR 435 plakasına sahip Tofaş marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bariyerlere çarparak durabilen 64 ABR 435 plakasına sahip araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, yolun sağ tarafında bulunan tarlaya uçan diğer aracın sürücüsü Tarkan E. ve yanındaki Serkan E. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olayın gerçekleştiği yere sağlık, itfaiye, jandarma ve trafik polisleri yollandı.



İlk müdahaleleri olay mahalinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavilerine başlandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunda trafik bir müddet tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü. Kaza konusu ile ilgili soruşturma süreci başladı.

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