Kaza, Yunusemre ilçesi, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 45 HU 485 plakasına sahip Opel Astra marka otomobil seyir halindeyken aniden karşısına çıkan kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kullanılmaz hale gelen araçtan sürücüyü çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulans içerisine alınan sürücünün kazayı ufak sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.Kaza sebebiyle trafik akışı kısa süreliğine tek şeritten verilirken, kazaya karışan otomobilin çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından yol, yeniden çift şerit olarak trafiğe açıldı. Kaza konusu ile ilgili soruşturma süreci başladı.
YAŞAM
14 Eylül 2022 - 07:02
Manisa'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı
Manisa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarptı. Sürücü, tesadüf sonucu kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, araç hurdaya döndü.
YAŞAM
14 Eylül 2022 - 07:02
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