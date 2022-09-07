Manisa’da trafik kazası: 7 yaralı

Kaza, Kırkağaç'ın Yağmurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. (46) idaresindeki plakası belirlenemeyen araç ile karşıdan gelen C.E. (28) yönetimindeki 45 AGH 163 plakasına sahip araç, Ova Cami mevkisinde çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay mahaline 112 Acil Servis ekipleri ile itfaiye ve jandarma ekipleri yollandı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralanırken, otomobillerde maddi zarar meydana geldi.
Araç sürücüleri C.E. ve H.K. ile iki araçta yolcu olarak bulunan A.G. (5), A.G. (10), C.E. (28), S.K. (38) ve F.D. (68) yaralanarak ambulansla Soma ve Akhisar Devlet Hastanelerine kaldırıldılar. Kazayla ilgili soruşturma süreci başladı.