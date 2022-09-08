Manisa’da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı













Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Dağhacıyusuf Mahallesi Beşdere yakınlarında oldu. İddiaya göre, eşi Aynur Baydemir (50) ile birlikte tarlada çalıştıktan sonra dönüşe geçen Yaşar Baydemir'in (53) kullandığı 60 DP 617 plakasına sahip traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.3 çocuk sahibi çifti evlerine dönmeyince meraklanan çocukları, anne ve babalarını aramak için mahalle sakinleri ile birlikte kullanmış olabilecekleri yol güzergahında aramaya başladı. Yaklaşık 2 saat kadar süren aramaların ardından yaralı kadının inleme seslerini duyan çocukları ve mahalleli kazazedelere ulaştı.