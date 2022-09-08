YAŞAM
08 Eylül 2022 - 06:59

Manisa'da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybederken eşi ise ağır yaralandı. Haber alınamayan kazazedelere çocukları ve mahalleli yaklaşık 2 saatlik aramalar sonucunda ulaştı.

YAŞAM
08 Eylül 2022 - 06:59
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Manisa’da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı


Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Dağhacıyusuf Mahallesi Beşdere yakınlarında oldu. İddiaya göre, eşi Aynur Baydemir (50) ile birlikte tarlada çalıştıktan sonra dönüşe geçen Yaşar Baydemir'in (53) kullandığı 60 DP 617 plakasına sahip traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazazedelere 2 saat sonra ulaşıldı



3 çocuk sahibi çifti evlerine dönmeyince meraklanan çocukları, anne ve babalarını aramak için mahalle sakinleri ile birlikte kullanmış olabilecekleri yol güzergahında aramaya başladı. Yaklaşık 2 saat kadar süren aramaların ardından yaralı kadının inleme seslerini duyan çocukları ve mahalleli kazazedelere ulaştı.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Lüks araç firmasının bakım merkezinde yangın paniği
Lüks araç firmasının bakım merkezinde yangın paniği
Huzur ve güven uygulamasında alkollü sürücü ile polis sabır sınavı verdi
Huzur ve güven uygulamasında alkollü sürücü ile polis sabır sınavı verdi
Pendik E-5'te kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Pendik E-5'te kaza: 1 ölü, 3 yaralı
İzmir’de kurtuluş yıl dönümü için hazırlanan platform çöktü: 1 kişi yaralandı
İzmir’de kurtuluş yıl dönümü için hazırlanan platform çöktü: 1 kişi yaralandı
Osmaniye’de geceyi aydınlatan 'şişkin ay' güzelliği
Osmaniye’de geceyi aydınlatan 'şişkin ay' güzelliği
Kavga kanlı bitti, o anlar anbean kameraya yansıdı
Kavga kanlı bitti, o anlar anbean kameraya yansıdı
Son Haberler
Lüks araç firmasının bakım merkezinde yangın paniği
Lüks araç firmasının bakım merkezinde yangın paniği
Huzur ve güven uygulamasında alkollü sürücü ile polis sabır sınavı verdi
Huzur ve güven uygulamasında alkollü sürücü ile polis sabır sınavı...
Pendik E-5'te kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Pendik E-5'te kaza: 1 ölü, 3 yaralı
İzmir’de kurtuluş yıl dönümü için hazırlanan platform çöktü: 1 kişi yaralandı
İzmir’de kurtuluş yıl dönümü için hazırlanan platform çöktü:...
Osmaniye’de geceyi aydınlatan 'şişkin ay' güzelliği
Osmaniye’de geceyi aydınlatan 'şişkin ay' güzelliği
Mauro Icardi, İstanbul'a geldi
Mauro Icardi, İstanbul'a geldi
Kavga kanlı bitti, o anlar anbean kameraya yansıdı
Kavga kanlı bitti, o anlar anbean kameraya yansıdı
Sırbistan'ı ziyarete giden Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemin de Ukrayna- Rusya savaşı vardı! Konu ile ilgili açıklamalar yaptı
Sırbistan'ı ziyarete giden Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemin de Ukrayna-...
Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü!
Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü!
Merakla beklenen DGS yerleştirme sonuçları açıklandı!
Merakla beklenen DGS yerleştirme sonuçları açıklandı!
Balıkesir'de narkotik köpeği destekli uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı!
Balıkesir'de narkotik köpeği destekli uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı!
Evlenme programında ünlenen Hanife Gürdal yine yaptı yapacağını! Yaptığı kalça dansı olay oldu
Evlenme programında ünlenen Hanife Gürdal yine yaptı yapacağını!...
İphone 14 serisi ve Apple Watch 8 serisi görücüye çıktı! Merakla beklenen Apple ürünlerinin özellikler ve satış fiyatları
İphone 14 serisi ve Apple Watch 8 serisi görücüye çıktı! Merakla...
9 Eylül'de konser vermek için hazırlanan Megastar Tarkan'ın konser vereceği sahne yıkıldı! Sahnenin altında kalan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı! Tunç Soyer açıklama yaptı
9 Eylül'de konser vermek için hazırlanan Megastar Tarkan'ın konser...
Yıldız futbolcu Galatasaray'da! Mauro Icardi'nin alacağı ücret dudak uçuklattı
Yıldız futbolcu Galatasaray'da! Mauro Icardi'nin alacağı ücret dudak...