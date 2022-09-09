YAŞAM
09 Eylül 2022 - 13:14

Manisa'da trenin çarptığı aracın sürücüsü öldü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Ankara-İzmir seferini yapan tren hemzemin geçitten geçmeye çalışan ticari araca çarparken, ticari otomobil sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaşamını yitiren Şükrü Sever'e ilk müdahalenin tren içindeki tıp fakültesi öğrencileri tarafından yapıldığı öğrenildi.

YAŞAM
09 Eylül 2022 - 13:14
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Manisa’da trenin çarptığı aracın sürücüsü öldü


Kaza Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Harmandalı Mahallesi Çakalazmağı Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara - İzmir seferini yapan tren hemzemin geçitten geçmeye çalışan Şükrü Sever (26) idaresindeki 09 SB 345 plakasına sahip Fiat Doblo marka model hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, trenin önünde yaklaşık 500 metre raylarda sürüklendi.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay mahaline 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri ile polis ve jandarma ekipleri yollandı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk incelemede araç sürücüsü Şükrü Sever'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza nedeniyle motorları durdurulan trendeki yolcular sıcak hava nedeniyle trenden indi. Bazı yolcular meraklı gözlerle olan biteni seyrederken, bazı yolcular da kendilerini almaya gelen araçlarla olay yerinden ayrıldı.

Hayatını kaybeden gence ilk müdahale trendeki tıp öğrencilerinden

Öte yandan, kaza sonrası trende bulunan tıp fakültesi öğrencilerinin kaza sonrası sağlık görevlileri bölgeye ulaşıncaya kadar Şükrü Sever'e ilk müdahale yapmaya çalıştıkları öğrenildi. Aydınlı olduğu öğrenilen Sever'in cansız bedeni Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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