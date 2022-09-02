Manisa'da Uyuşturucu Taciri Tutuklandı













Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yakalanan uyuşturucu taciri çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda Turgutlu ilçesinde durdurulan bir şahsın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada 2,2 gram metamfetamin maddesi elde edildi.Üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken, mevzu ile ilgili şahsın uyuşturucu maddeyi tedarik ettiği kişinin ikametinde yapılan aramada; 4,86 gram esrar maddesi, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca, 17 adet 7,65 mm fişek ve 685 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para elde edildi.Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.