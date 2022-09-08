Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, “Manisa ili Soma ilçesindeki orman yangını kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam ediyor. Mersin ili Gülnar ilçesindeki orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir” denildi.
GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 07:50
Manisa ili Soma ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanlığı, Manisa ili Soma ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.
GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 07:50
EDİTOR
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