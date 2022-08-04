YAŞAM
04 Ağustos 2022 - 10:17

Manisa posta kodu nedir? Manisa ili ve ilçeleri tüm posta kodları

Adres belirtirken ya da mektup gönderirken önemli olan posta kodu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bir mektup gönderirken ya da kargo gönderirken kişilerden istenen posta kodları sık sık araştırılıyor. Her şehir ve ilçenin posta kodu birbirinden farklılık gösterirken Manisa'da yaşayan vatandaşlar Manisa ilçelerinin posta kodunu araştırmaktadır. İşte Manisa ilçeleri posta kodları..

YAŞAM
04 Ağustos 2022 - 10:17
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Manisa posta kodu nedir? Manisa ili ve ilçeleri tüm posta kodları


Her şehir ve ilçenin birbirinden farklı posta kodu bulunmaktadır. Özellikle kargolara yolu düşen birçok vatandaş il ve ilçelerin posta kodlarını araştırmaktadır. Manisa'da yaşayan ya da Manisa'ya posta göndermek isteyen birçok kişi Manisa'nın il ve ilçelerinin posta kodunu araştırıyor. İşte Manisa ilçeleri posta kodları…

Posta kodu nedir, ne işe yarar?

Bir adrese mektup ya da kargo göndermek isteyen kişilerden harf veya rakamlardan oluşan bir posta kodu istenir. Posta kodu kullanmak il ve ilçe karışıklığı olmaması adına önemli bir yere sahiptir.



2005 yılı şubat ayında Dünya Posta Birliği'ne bağlı olan 190 ülkenin 117'si posta kodu kullanımına geçti. Ulusal posta kodu kullanımı 117 ülkede geçerli olurken bu ülkeler arasında İrlanda ve Gana bulunmaktadır.

Manisa Posta Kodu

Manisa'nın posta kodu kaçtır?

Manisa'ya posta gönderecek olan bir kişi için Manisa'nın posta kodu 45000 'dır. Manisa'da bulunan tüm ilçelerin farklı posta kodları bulunmaktadır. Posta kodu 5 numaradan oluşmaktadır.

Manisa posta kodu : 45000

Manisa ve ilçeleri posta kodları

Ahmetli ilçesi posta kodu kaç : 45450

Akhisar ilçesi posta kodu kaç : 45200

Alaşehir ilçesi posta kodu kaç : 45600

Demirci ilçesi posta kodu kaç : 45900

Gölmarmara ilçesi posta kodu kaç : 45580

Gördes ilçesi posta kodu kaç : 45750

Kırkağaç ilçesi posta kodu kaç : 45730

Köprübaşı ilçesi posta kodu kaç : 45940

Kula ilçesi posta kodu kaç : 45180

Salihli ilçesi posta kodu kaç : 45320

Sarıgöl ilçesi posta kodu kaç : 45470

Saruhanlı ilçesi posta kodu kaç : 45880

Selendi ilçesi posta kodu kaç : 45970

Soma ilçesi posta kodu kaç : 45520

Şehzadeler ilçesi posta kodu kaç : 45060

Turgutlu ilçesi posta kodu kaç : 45400

Yunusemre ilçesi posta kodu kaç : 45125

EDİTOR
Hilal Nas
Hilal Nas
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