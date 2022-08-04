Manisa posta kodu nedir? Manisa ili ve ilçeleri tüm posta kodları







Posta kodu nedir, ne işe yarar?











Manisa'nın posta kodu kaçtır?

Manisa ve ilçeleri posta kodları

Her şehir ve ilçenin birbirinden farklı posta kodu bulunmaktadır. Özellikle kargolara yolu düşen birçok vatandaş il ve ilçelerin posta kodlarını araştırmaktadır. Manisa'da yaşayan ya da Manisa'ya posta göndermek isteyen birçok kişi Manisa'nın il ve ilçelerinin posta kodunu araştırıyor. İşte Manisa ilçeleri posta kodları…Bir adrese mektup ya da kargo göndermek isteyen kişilerden harf veya rakamlardan oluşan bir posta kodu istenir. Posta kodu kullanmak il ve ilçe karışıklığı olmaması adına önemli bir yere sahiptir.2005 yılı şubat ayında Dünya Posta Birliği'ne bağlı olan 190 ülkenin 117'si posta kodu kullanımına geçti. Ulusal posta kodu kullanımı 117 ülkede geçerli olurken bu ülkeler arasında İrlanda ve Gana bulunmaktadır.Manisa'ya posta gönderecek olan bir kişi için Manisa'nın posta kodu 45000 'dır. Manisa'da bulunan tüm ilçelerin farklı posta kodları bulunmaktadır. Posta kodu 5 numaradan oluşmaktadır. Manisa posta kodu : 45000Ahmetli ilçesi posta kodu kaç : 45450 Akhisar ilçesi posta kodu kaç : 45200 Alaşehir ilçesi posta kodu kaç : 45600 Demirci ilçesi posta kodu kaç : 45900 Gölmarmara ilçesi posta kodu kaç : 45580 Gördes ilçesi posta kodu kaç : 45750 Kırkağaç ilçesi posta kodu kaç : 45730 Köprübaşı ilçesi posta kodu kaç : 45940 Kula ilçesi posta kodu kaç : 45180 Salihli ilçesi posta kodu kaç : 45320 Sarıgöl ilçesi posta kodu kaç : 45470 Saruhanlı ilçesi posta kodu kaç : 45880 Selendi ilçesi posta kodu kaç : 45970 Soma ilçesi posta kodu kaç : 45520 Şehzadeler ilçesi posta kodu kaç : 45060 Turgutlu ilçesi posta kodu kaç : 45400 Yunusemre ilçesi posta kodu kaç : 45125