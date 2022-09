Manisa TSO Başkanı Yılmaz Ekonomiyi Değerlendirdi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) ağustos ayı olağan meclis toplantısı Manisa TSO Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz Türkiye ve dünya ekonomisini değerlendirirken, Manisa'da son zamanlarda etkili olan sağanak yağış ve afetler yüzünden sergideki üzümleri zarar gören üzüm üreticilerinin zararlarının giderilmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ağustos ayı Meclis Toplantısı, Meclis Üyelerinin katılımıyla Manisa TSO Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ümit Türek başkanlığında gerçekleşen toplantı geçtiğimiz günlerde coşku ile 100. yılı kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramımız sebebiyle Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak suretiyle tüm şehit ve gazilerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Saygı duruşunun ardından konuşan Meclis Başkanı Ümit Türek; “Ağustos ayı bizim açımızdan zafer ayıdır. Dün coşku ile 100.yılını kutladığımız Zafer Bayramımızı siz değerli meclis üyelerimizin karşısında bir kez daha kutluyorum. Bu vesile ile bu topraklarda ay yıldızlı bayrağımız altında özgürce yaşamamızı kanları ve canları pahasına sağlayan başta Cumhuriyetimizin Kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak suretiyle kahraman gazilerimizi ve şehitlerimizi hürmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi. Konuşmasın devamında iş dünyasının yaşadığı sıkıntılar ve çözüm noktasında atılacak adımlar hakkında konuşan Başkan Ümit Türek, enflasyonun ekonomideki en büyük sorun olduğunun altını çizdi.“Enflasyona en yüksek katkıyı enerji fiyatları sağlıyor”Toplantıda söz alan ve dünyada yaşanan ekonomik gelişmeler konusu ile ilgili konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “Küresel ekonomik aktivite üzerinde baskı oluşturan jeopolitik riskler, enflasyonun seyrine ilişkin belirsizliklerin sürmesine kapı aralamaktadır. ABD'de enflasyon göstergelerindeki yükseliş, haziran ayında da devam ederken, bu dönemde, doğalgaz ücretlerindeki hızlı artış ile gıda fiyatlarının yükselişini sürdürmesi etkisiyle TÜFE aylık bazda yüzde 1,3 ile Eylül 2005'den bu yana en hızlı artışını kaydetmiştir. Böylece, yıllık Tüfe enflasyonu yüzde 9,1 ile son 41 yılın en yüksek düzeyine ulaşmıştır. Avro bölgesi ise haziran ayında yıllık tüfe enflasyonu yüzde 8,9 ile rekor tazelemiştir. Enflasyona en yüksek katkıyı enerji fiyatları sağlarken, hizmet ve işlenmiş gıda ücretlerindeki yükseliş enflasyonun genele yayıldığına işaret etmiştir. Çin'de tüketici fiyatları Temmuz'da aylık bazda yüzde 0,5 ile beklentiler paralelinde artarken, yıllık TÜFE enflasyonu yüzde 2,7 ile son iki yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Dünya genelinde, büyüme rakamlarına baktığımızda, ABD ekonomisi yıllıklandırılmış öncü verilere göre, 2022 yılının ikinci çeyreğinde büyüme beklentilerine karşılık yatırım harcamaları ve stoklardaki hızlı düşüş paralelinde yüzde 0,9 daralmıştır. Böylece, yılın ilk iki çeyreğinde art arda daralma kaydeden ABD ekonomisi teknik resesyona girmiştir. 2022 yılının ilk çeyreğinde bundan önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 oranında büyüyen Euro Alanı ekonomisi, revize edilen verilere göre ikinci çeyrekte yüzde 0,6 ile son 3 çeyreğin en güçlü büyüme performansını sergilemiştir. Bu dönemde, GSYH'deki yıllık artış yüzde 4'ten yüzde 3,9'a revize edilmiştir. Çin ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde karantina uygulamalarının iktisadi faaliyet üzerinde baskı oluşturmasının etkisiyle çeyreklik bazda yüzde 2,6 daralmıştır. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,8 düzeyinde gerçekleşen yıllık büyüme oranı ise ikinci çeyrekte yüzde 0,4'e gerilemiştir. Böylece, Çin ekonomisi 2022 yılının ilk yarısında yıllık bazda yüzde 2,5 büyüme kaydetmiş olmuştur. Nitekim, uluslararası para fonu IMF, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun temmuz ayı güncellemesinde, finansal koşullardaki sıkılaşmanın yanı sıra salgının seyrine ilişkin belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelerin küresel ekonomik aktivite üzerinde oluşturduğu riskler nedeniyle, 2022 yılı için küresel büyüme tahminini yüzde 3,2 düzeyine indirmiştir” dedi.“Maliyetler gün geçtikçe artıyor”Sözlerine ülke ekonomisinde yaşanan gelişmeler ile devam etmekte olan Başkan Yılmaz, “Ülkemiz ekonomisinde yaşanan gelişmelere değinecek olursak, yurt içinde TÜFE Temmuz'da aylık bazda yüzde 2,37 ile yüzde 2,9 olan piyasa beklentisinin altında artarken, yıllık TÜFE enflasyonu yüzde 79,6 ile son 24 yılın zirvesine çıkmıştır. Yüzde 5,17 ile Eylül 2021'den bu yana en düşük aylık artışını kaydeden Yİ-ÜFE'de yıllık enflasyon yüzde 144,61 düzeyine ulaşmıştır. Üretici ve tüketici enflasyonları arasında açılan makas, çekirdek enflasyondaki yüksek seyir ve döviz kurlarındaki artış eğilimi dikkate alındığında yıllık enflasyonun yüksek seyrini önümüzdeki dönemde de süreceği öngörülmektedir. Nitekim, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)'nın yayımladığı 2022 yılının üçüncü enflasyon raporunda da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılsonu enflasyon tahminini yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükseltmiştir. Enflasyon tahminlerinin yükseltilmesinde TL cinsinden ithalat fiyatlarının, gıda enflasyonuna ilişkin varsayımların ve birim işgücü maliyetlerinin yukarı yönlü güncellenmesi etkili olmuştur. TCMB Başkanı Kavcıoğlu, ikinci çeyrekte küresel emtia fiyatlarındaki hızlı artışların yanı sıra tedarik zincirindeki aksaklıkların yol açtığı arz kısıtları ile döviz kurlarındaki artışın enflasyondaki yükselişte etkili olduğunu belirtmiştir. Ülkemiz ekonomisinin, 3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeleri iktisadi faaliyette bir miktar ivme kaybına işaret ederken, sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olmasının önem arz ettiği gerekçesiyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 18 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirdiği para politikası kurulu toplantısında, politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 14'ten yüzde 13'e indirmiştir. Öte yandan, dış ticaret açığındaki artış eğilimi cari açığa ilişkin endişeleri artırmaktadır. Ticaret bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine göre, Temmuz'da ihracat yıllık bazda yüzde 13,4 artarak 18,6 milyar USD olurken, ithalat yüzde 40,8 artarak 29,1 milyar USD'ye yükselmiştir. Bu dönemde dış ticaret açığı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 144,5 yükselerek 10,6 milyar USD düzeyinde gerçekleşmiştir” şeklinde konuştu.“Çiftçimiz için herkes elini taşın altına koymalı”Konuşmasının devamında Manisa'da etkili olan sağanak yağışlardan dolayı mağduriyet yaşayan kuru üzüm üreticileri konusu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz; “Ülke ve dünya ekonomisinde gerçekleşen gelişmeleri sizinle paylaştıktan sonra bölgemizde yaşanan bir mağduriyeti de sizlerin huzurunuzda ifade etmek isterim. Manisa'mızda geçtiğimiz haftalarda etkili olan sağanak yağışlar üzüm üreticilerini mağdur etmişti. Maalesef bugün de etkili olan sağanak nedeniyle Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesi'ndeki üzüm üreticileri mağdur oldu. Durum vahimdir. Bir yılın emeği çöpe gitme noktasına gelmiştir. Bu doğal bir afettir. İlgili paydaşlar bu duruma anında müdahale etmelidirler. Sergideki üzüm sigorta dahiline girmediği düşünülürse zor şartlar altında, alın terini ürünlerine yansıtarak emeğinin karşılığı almak için çabalayan çiftimizi yalnız bırakamayız. Herkes elini taşın altına koymalı. Yağmurdan ıslanan üzümler çürümeye yakındır. Burada yapılması gereken geçmiş dönemde olduğu gibi bu kuru üzümler suma fabrikaları tarafından alınmalıdır. Alaşehir'deki Suma fabrikası bu noktada devreye girmelidir. 1980'li ve 2000'li yıllarda bu türden afetler yaşanmış. Dönemin yetkilileri talimat vermiş, Tekel işletmeleri bu gibi üzümleri alıp alkolde kullanmış ve üreticinin mağduriyeti kısmen telafi edilmişti. Bu noktada ivedilikle harekete geçilip çiftçimizin mağduriyeti giderilmelidir. Biz Ticaret ve Sanayi Odası olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Umarım ki diğer paydaşlarda çiftçimizin düştüğü bu hazin duruma seyirci kalmak yerine gereği yapmak için gerekli adımları atar. Üreticimizin her an olduğu gibi Bu süreçte de yanında olmaya devam edeceğiz. Mağdur olan bütün çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, esas olan çiftçi ise mutlaka ve mutlaka gerekenin yapılması diliyorum” dedi.Konuşmasının son bölümünde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir kez daha kutlayan başkan Yılmaz, “Türk ordusunun, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, düşman kuvvetlerine karşı verdiği destansı mücadelenin sonu itibariyle kazanılan büyük zaferin 100. yıl dönümünü büyük bir coşku ile kutladık. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milletimizin birliği, toprağımızın bütünlüğü uğruna canlarını ortaya koyan, tüm şehit ve gazilerimize şükran ve minnet duygularımı sunuyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum. Sözlerime burada son verirken sizleri bir kez daha saygılarımla selamlıyor, hayırlı akşamlar diliyorum” diyerek sözlerine son verdi.“Aktaş ve Karğın'a teşekkür plaketi verildi”Manisa TSO ağustos ayı meclis toplantısın son bölümünde ise TOBB Manisa İl Oda ve Borsalar Akademik Danışmanları Prof. Dr. Hüseyin Aktaş ve Prof. Dr. Mahmut Karğın'a Manisa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından iş dünyasına verdikleri katkıdan ve desteklerden dolayı teşekkür plaketi verildi. Plaket takdimi sırasında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “Marifet iltifata tabidir. Maalesef vefa ve kıymet bilmek bulunduğumuz dönemde anlamlarını yitirme noktasına gelmiştir. Değerlerimizi korumalıyız ve yaptıkları başarıları takdir etmeliyiz. Bu bağlamda değerli hocalarımız bizler için çok kıymetli. Yaptığı çalışmalar ve bizlere verdikleri tavsiyeler ile Odamıza oldukça önemli katkılar verdiler. Hüseyin ve Mahmut hocam ülke menfaatlerini ön planda tutarak çalışmalarını sürdüren çok kıymetli kişiler. Biz onlarla birlikte yol yürümekten dolayı çok mutluyuz. Odamıza vermiş olduğu desteklerin dışında değerli hoca arkadaşları ile birlikte Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde yaptıkları çalışmalar ülkemize katma değer kazandırmış, yakaladıkları başarılar ile göğsümüzü kabartmışlardır. Bu çalışmalar Manisa iş dünyasının ufkunu açmış ve çoğu üyemiz bu çalışmalardan faydalanıp kendilerine yeni pazar alanları oluşturmuştur. Bu noktada yapılan çalışmalar tüm oda ve borsalara örnek olma durumuna gelmiştir. Bu memnuniyeti ben bizzat TOBB Başkanımız Rifat Hisercıklıoğlu'na ilettim. Biz de bu başarılarına ve verimli çalışmalarına seyirci kalmayalım dedik. Meclis Başkanımız değerli büyüğüm Ümit Türek ile bugün bu teşekkür plaketlerini siz değerli meclis üyelerimizin huzurunda hocalarımıza vermeği uygun gördük. Bu bir ayrılık değil sadece yapılan onca kıymetli çalışmaya karşılık küçük bir teşekkürdür. Bu vesile ile önümüzdeki dönemde bu oldukça verimli geçiren çalışmaların devamını diler, kıymetli hocalarıma teşekkürlerimi sunarım. Bir kez daha belirtmek isterim ki elimizdeki değerlerin kıymetini bilip sahip çıkalım” dedi."Üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz"Başkan Yılmaz'ın ardından konuşan TOBB Manisa İl Oda ve Borsalar Akademik Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Aktaş ise; “Biz Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile çalışmaktan, iş dünyasına katkı sağlamaktan dolayı çok mutluyuz. Başkanımız Mehmet Yılmaz sağ olsun bize her koşulda yardımcı oldu. Biz Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi çatısı altında birçok başarıya imza attık. Bunları menfaat gözetmeksizin ülkemize fayda sağlamak adına yaptık. Bunları yaparken Bahattin Akgül, Ali Çipiloğlu ve Mustafa Miynat hocalarımız ile kıymetli çalışmalar ortaya çıkardık. Bizim içimiz rahat. Ülkemize fayda sağlamak için çıktığımız bu yolda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Bu noktada iş dünyasının seçkin temsilcileri karşında bu plaketi almak bizleri çok onurlandırdı. Başta Meclis Başkanımız Ümit Türek ve Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Yılmaz olmak suretiyle hepinize şükranlarını sunuyorum” ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Hüseyin Aktaş'ın ardından konuşan TOBB Manisa İl Oda ve Borsalar Akademik Danışmanı, Prof. Dr. Mahmut Karğın ise; “Hüseyin hocam gerekenleri söyledi. Biz çıktığımız bu yolda adım adım ilerleyerek belli bir noktaya geldik. İş dünyasına destek olmak onlara yardımcı olmak bizim açımızdan büyük bir onur. Bu süreç 2016'da başladı. Yavaş yavaş devam etti. Geldiğimiz noktada tüm odalara misal oluşturacak bir duruma geldik. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun danışmanı bana bizzat bu çalışmaların tüm odalara örnek olduğu söyledi. Bu güzel sözleri duymak inanın bize en büyük ödül. Bu vesile ile bizleri burada onurlandıran tüm Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ailesine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.