GÜNDEM
15 Şubat 2023 - 21:30

Mansur Yavaş duyurdu! Ankara'da bu kişiler suyu 1 TL'ye kullanacak: Şartları sıraladı!

Yakın zamanda meydana gelen iki büyük depremin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, depremzedelerin Ankara'ya yerleşmesini kolaylaştıracak önlemleri hayata geçirdi.

GÜNDEM
15 Şubat 2023 - 21:30
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Mansur Yavaş duyurdu! Ankara'da bu kişiler suyu 1 TL'ye kullanacak: Şartları sıraladı!
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'ya yerleşen depremzedelerin su faturalarında indirim yapılacağını açıkladı. Su abonelikleri için herhangi bir güvence bedeli ya da açma bedeli alınmayacak ve DASK bedeli ödemeyecekler. Ayrıca, 10 metreküpe kadar kullanım için 1 Türk Lirası indirimli fiyattan su temin edecekler.

 



mansur yavaşlar

 

Ankara'da bir eve yerleşen depremzedeler, güvence bedeli veya açma bedeli alınmadan, DASK ücreti ödemeden su abonesi olabilecek. Bu hanelere su temini, 10 metreküpe kadar kullanım için 1 Türk Lirası indirimli fiyattan sağlanacak. Depremzedeler için abonelik işlemlerinde sadece kimlik ve ikamet belgeleri istenecek.

 

Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla belediyenin depremzedelere destek olma girişimini duyurdu. Su abonelikleri için güvence veya açma bedeli almayacaklarını ve DASK ücreti talep etmeyeceklerini belirtti. Ayrıca, depremzedelere uygun fiyatlı su temin edeceklerini vurgulayarak, Ankara'daki yeni yaşamlarını kurmaları için destek sözü verdi.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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