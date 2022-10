Mansur Yavaş duyurdu: Bu bölgelerde öğrencilere ücretsiz yemek dağıtılacak!

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden öğrencilere ücretsiz yemek!







4 çeşit yemek ücretsiz, faturalara yüzde 50 indirim

Ankara Büyükşehir Belediyesi ücretsiz yemek nerede, saat kaçta?

Üniversitelerin 2022 – 2023 akademik yılına başlamasıyla birlikte Türkiye’nin dört bir yanından öğrenciler Ankara’ya geldi. Öğrencilerin ekonomik zorluklarına destek olmak isteyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine ücretsiz 4 çeşit sıcak yemek servis etmeye başladı.Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, BelPa Mutfak’ta hazırlanan yemekler Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Gazi Üniversitesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitelerinin Beşevler yerleşkeleri ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa ile Çubuk KYK yerleşkelerindeki öğrencilere ücretsiz dağıtılacak.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öğrencileri sevindiren gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurarak “ Yakında tüm üniversitelerdeyiz “ notunu ekledi.Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara’daki üniversite öğrencilerinin refahı için çeşitli alanlarda yardımda bulunuyor. Öğrencilere su faturalarında yüzde 50 indirim, otobüslerde abonman kart, çamaşır yıkama merkezlerinin yanı sıra bir de her gün 4 çeşit sıcak yemeği ücretsiz olarak dağıtacak. Ücretsiz yemek dağıtımı ilk olarak Gazi Üniversitesi, Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitelerinde başlarken yakın süreçte diğer üniversite yerleşkelerinde de aynı hizmetin başlayacağı ifade edildi. BelPa tarafından hazırlanarak öğrencilere sunulan sıcak yemek servisi belirtilen noktalarda 3 Ekim itibariyle başladı. Şu an yaklaşık 2 bin öğrenci bu hizmetten yararlanıyor.ABB’nin öğrencilere sunduğu sıcak yemek hizmeti Pazartesi gününden Cuma gününe kadar hafta içi her gün saat 14.30 ile 17.30 saatleri arasında veriliyor. Öğrenciler herhangi bir şart bulunmaksızın yemek dağıtım noktalarına gittiklerinde yemek, içecek ve ekmeklerini alarak tüketebilecekler. Mikrofonun diğer tarafındaki öğrenciler ise belediyenin sunmuş olduğu hizmetten oldukça memnun. Bazı arkadaşlarının maddi imkansızlık nedeniyle yemek yiyemediğini belirten öğrenciler, ders çıkışlarında evlerine sıcak yemek yiyerek gitmenin mutluluğunu yaşıyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkürlerini ileten gençler, ücretsiz yemeğin tadını çıkarıyor. Üniversite öğrencileri Gazi Üniversitesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Beşevler yerleşkeleri ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa ve Çubuk KYK yerleşkelerinde 14.30 – 17.30 saatleri arasında ücretsiz yemek servisinden yararlanabilecekler.