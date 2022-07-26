GÜNDEM
26 Temmuz 2022 - 19:27

Mansur Yavaş'tan Ankapark sorumlularına suç duyurusu!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark'ın yapımında sorumlu olan herkes hakkında suç duyurusunda bulundu.

GÜNDEM
26 Temmuz 2022 - 19:27
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Mansur Yavaş'tan Ankapark sorumlularına suç duyurusu!


Eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek'in öncülüğünde yapılan ve toplamda 801 milyon dolar tutan Anapark, geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesine devredilmişti. Bu gelişmelerin hemen ardından ise Mansur Yavaş, Ankapark'ın yapımında ve işleyişinde sorumlu olanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark için başlattığı ve 3 yıl devam eden hukuki süreci kazandı. Büyükşehir Belediyesine devri gerçekleştirilen Ankapark'ın sorumlularının da hesap vermesini isteyen Yavaş, tüm sorumlularla ilgili savcılığa Suç Duyurusu talebini gönderdi.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

Mansur Yavaş, harcamaların fazlası var eksiği yok!

Ankapark'ın maliyeti ile ilgili açıklama yapan Mansur Yavaş, Melih Gökçek'in “801 milyon dolar değil, 400-500 milyon dolar harcandı” şeklideki ifadesinin yalan olduğunu ve bu maliyetin aslında fazlasının olduğunu eksiğinin olmadığını söyledi.

Ankapark’ın yapımından sonra böyle çürük hale getirilmesine sebep olanların hesap vereceğini dile getiren Mansur Yavaş, dün şahıslar ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na da suç duyurusunda bulunduğunu ve kim sorumluysa Savcılık bulsun, araştırsın dedi. Ankaralılara ait paraların çarçur edilmesine asla izin vermeyeceklerini vurgulayan Yavaş, Melih Gökçek'in gerçekten burayı koruma istiyor olsaydı belediyeye güzellikle vermesi gerektiğini ifade etti.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Zam haberlerinin ardı arkası kesilmiyor! Fiyatı 60 TL'ye çıkan ürün vatandaşa yok artık dedirtti!
Zam haberlerinin ardı arkası kesilmiyor! Fiyatı 60 TL'ye çıkan ürün vatandaşa yok artık dedirtti!
Türk mühendislerin geliştirdiği yazılımın ihalesi başladı! Artık sahte bandroller tespit edilebilecek
Türk mühendislerin geliştirdiği yazılımın ihalesi başladı! Artık sahte bandroller tespit edilebilecek
Son Haberler
Zam haberlerinin ardı arkası kesilmiyor! Fiyatı 60 TL'ye çıkan ürün vatandaşa yok artık dedirtti!
Zam haberlerinin ardı arkası kesilmiyor! Fiyatı 60 TL'ye çıkan ürün...
Türk mühendislerin geliştirdiği yazılımın ihalesi başladı! Artık sahte bandroller tespit edilebilecek
Türk mühendislerin geliştirdiği yazılımın ihalesi başladı! Artık...
Fenerbahçe ile Gustavo Henrique 3 yıllık sözleşmeye imza atıyor!
Fenerbahçe ile Gustavo Henrique 3 yıllık sözleşmeye imza atıyor!
İsmail Küçükkaya'dan ortalığı karıştıracak iddia: Erken seçim tarihi 14 Mayıs 2023
İsmail Küçükkaya'dan ortalığı karıştıracak iddia: Erken seçim...
TBMM Başkanı Şentop, olağanüstü toplantı için Meclis'i 1 Ağustos'ta topluyor
TBMM Başkanı Şentop, olağanüstü toplantı için Meclis'i 1 Ağustos'ta...
Arka Sıradakiler dizisi oyuncu kadrosu değişti mi? Arka Sıradakiler yeni oyuncular kimler? 2022 Arka Sıradakiler oyuncu kadrosu
Arka Sıradakiler dizisi oyuncu kadrosu değişti mi? Arka Sıradakiler...
Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten’in gönderme dolu videosu sosyal medyaya damga vurdu!
Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten’in gönderme dolu videosu sosyal...
Piknik yasağına takılan beyaz et, fiyatlarını yüzde 70 düşürdü!
Piknik yasağına takılan beyaz et, fiyatlarını yüzde 70 düşürdü!
Kıskançlık krizine giren doktor, sevgilisini 5 yerinden bıçakladı!
Kıskançlık krizine giren doktor, sevgilisini 5 yerinden bıçakladı!
ÖTV tebliğinde değişim yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi!
ÖTV tebliğinde değişim yetkisi Cumhurbaşkanı'na verildi!
Krem Brüle (Creme Brulee) nasıl yapılır? Masterchef Krem Brüle nedir? Gerekli malzemeler nelerdir? Krem Brüle tatlı tarifi
Krem Brüle (Creme Brulee) nasıl yapılır? Masterchef Krem Brüle nedir?...
Yunanistan'da dehşet anları! Helikopter pervanesine takılan genç hayatını kaybetti! Olayın ardındakiler ortaya çıktı
Yunanistan'da dehşet anları! Helikopter pervanesine takılan genç hayatını...
Kovid-19 BA.5 varyantı nedir, bulaşıcı mı? Koronavirüs yeni semptomları ve belirtileri
Kovid-19 BA.5 varyantı nedir, bulaşıcı mı? Koronavirüs yeni semptomları...
MEB’ten müjdeli haber geldi! 2022 yılı TYP alımları için son durum belli oldu! Tarihler netleşti
MEB’ten müjdeli haber geldi! 2022 yılı TYP alımları için son durum...
Metrobüste cinsel taciz: Genç kadın tacize uğrayınca tekme tokat dövdü
Metrobüste cinsel taciz: Genç kadın tacize uğrayınca tekme tokat...