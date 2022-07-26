Eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek'in öncülüğünde yapılan ve toplamda 801 milyon dolar tutan Anapark, geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesine devredilmişti. Bu gelişmelerin hemen ardından ise Mansur Yavaş, Ankapark'ın yapımında ve işleyişinde sorumlu olanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark için başlattığı ve 3 yıl devam eden hukuki süreci kazandı. Büyükşehir Belediyesine devri gerçekleştirilen Ankapark'ın sorumlularının da hesap vermesini isteyen Yavaş, tüm sorumlularla ilgili savcılığa Suç Duyurusu talebini gönderdi.
GÜNDEM
26 Temmuz 2022 - 19:27
Mansur Yavaş'tan Ankapark sorumlularına suç duyurusu!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark'ın yapımında sorumlu olan herkes hakkında suç duyurusunda bulundu.
GÜNDEM
26 Temmuz 2022 - 19:27