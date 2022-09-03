Mantık soruları beyin yakmaya devam ediyor! Doğru cevabı bulunmayan 5 soru ve yanıtları

Sözel ve sayısal olarak ikiye ayrılan mantık soruları birçok kişiye zorlu anlar yaşatırken çözümü de bir o kadar zordur. Analitik zekaya sahip olanların çözümleyeceği sorular sosyal medya üzerinden gündeme geldi. Mantık üzerine kurulu olan soru ve cevaplar haberimizde
Sosyal medya da beyin yakan sorularSoru 1: Kız kardeşimin, annesinin, kocasının, kayınvalidesinin, kızının, kızı benim neyim olur?
Yanıt: Ya kız kardeşim olur, ya teyzemin kızı olur, ya da ben kızsam ben olurum. Soru 2: Ayşe'nin kaynanası, Fatma'nın kaynatasının annesidir. Buna göre Fatma Ayşe'nin nesidir? Yanıt: Gelinidir.
Soru 3: Yeni doğan bir çocuğu ziyarete gelen kişinin annesi, yeni doğan çocuğun annesinin kayınvalidesidir. Ziyarete gelen kişi çocuğun neyi olur? Yanıt: Halası Soru 4: Annenizin ve babanızın çocuğu olan ama sizin kardeşiniz olmayan kişi kimdir? Yanıt: Benim anne ve babamın çocuğu olan ama benim kardeşim olmayan kişi benimdir. Soru 5: 4 dayınız, 3 halanız, 5 amcanız ve 4 tane teyzeniz varsa babaannenizin kaç tane çocuğu vardır? Yanıt: 9