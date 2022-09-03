GÜNDEM
03 Eylül 2022 - 13:51

Mantık soruları beyin yakmaya devam ediyor! Doğru cevabı bulunmayan 5 soru ve yanıtları

Sosyal medya üzerinde paylaşılan sorular beyin yakmaya devam ediyor. Soruları çözmek isteyenler zor anlar yaşarken birçok kişi soruların cevaplarını araştırmaktadır. Mantık üzerine kurulu olan sorulara binlerce vatandaş doğru cevap veremedi. İşte, sosyal medya üzerinden zorlayan soruların yanıtları haberimizde yer almaktadır

GÜNDEM
03 Eylül 2022 - 13:51
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Mantık soruları beyin yakmaya devam ediyor! Doğru cevabı bulunmayan 5 soru ve yanıtları


Sözel ve sayısal olarak ikiye ayrılan mantık soruları birçok kişiye zorlu anlar yaşatırken çözümü de bir o kadar zordur. Analitik zekaya sahip olanların çözümleyeceği sorular sosyal medya üzerinden gündeme geldi. Mantık üzerine kurulu olan soru ve cevaplar haberimizde

Sosyal medya da beyin yakan sorular

Soru 1: Kız kardeşimin, annesinin, kocasının, kayınvalidesinin, kızının, kızı benim neyim olur?



Yanıt: Ya kız kardeşim olur, ya teyzemin kızı olur, ya da ben kızsam ben olurum.

Soru 2: Ayşe'nin kaynanası, Fatma'nın kaynatasının annesidir. Buna göre Fatma Ayşe'nin nesidir?

Yanıt: Gelinidir.

mantık soruları

Soru 3: Yeni doğan bir çocuğu ziyarete gelen kişinin annesi, yeni doğan çocuğun annesinin kayınvalidesidir. Ziyarete gelen kişi çocuğun neyi olur?

Yanıt: Halası

Soru 4: Annenizin ve babanızın çocuğu olan ama sizin kardeşiniz olmayan kişi kimdir?

Yanıt: Benim anne ve babamın çocuğu olan ama benim kardeşim olmayan kişi benimdir.

Soru 5: 4 dayınız, 3 halanız, 5 amcanız ve 4 tane teyzeniz varsa babaannenizin kaç tane çocuğu vardır?

Yanıt:

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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