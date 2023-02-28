Maraş depremini bilen deprem kahini: 'Yeni sismik olaya bir kaç gün var!'













MART AYININ İLK HAFTASI.."

"KORKU YARATMIYORUM"

"BİRDEN ÇOK SİSMİK OLAYLAR OLABİLİR”

6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden anlaşıldığı kadarıyla haberdar olan Frank Hoogerbeetz, üç gün önce Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmıştı. Deprem kahini şimdi de tahminlerine bir yenisini daha ekledi. 'Deprem Kahini' lakabıyla tanınan deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, Mart ayının ilk haftasında yeni bir deprem olabileceğini iddia ederek gündeme geldi.Dünya, Merkür ve Satürn'ün bu dönemde birleşerek büyük depremleri tetikleyebileceğini söyleyen Hoogerbeetz, "Mart ayının ilk haftası çok önemli" dedi. Hoogerbeets, şunları söyledi: Mart'ın 2'sinde önemli gezegen geometrilerinin yakınsamasını göreceğiz. Bu çok önemli. Aynı gün 9 saat içerisinde Dünya dahil olmak üzere gezegenlerin bir birleşimi olacak. Bu da kritik bir durum.Sonuç olarak, belki de ayın 3'ü veya 4'ü civarında büyük bir deprem olabilir. Ayrıca dolunay günü veya her ayın 6'sı ve 7'si olabilir. Abartmıyor ve aynı zamanda korku yaratmıyorum. Sadece uyarı. Çünkü önemli gezegen geometrilerinin sismik olaylar meydana getirdiği bilinen bir gerçek. Bu hafife alınmamalı.Bu Mart ayının ilk haftasında, büyüklüğü Richter ölçeğine göre 6'nın üstünde ve birden çok deprem olabilir. Bilme konusunun yolu yoktur. Yine 7'nin veya 8'in üzerinde sismik olayla karşılaşabiliriz."