6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden anlaşıldığı kadarıyla haberdar olan Frank Hoogerbeetz, üç gün önce Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmıştı. Deprem kahini şimdi de tahminlerine bir yenisini daha ekledi. 'Deprem Kahini' lakabıyla tanınan deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, Mart ayının ilk haftasında yeni bir deprem olabileceğini iddia ederek gündeme geldi.
DÜNYA
28 Şubat 2023 - 12:01
Maraş depremini bilen deprem kahini: 'Yeni sismik olaya bir kaç gün var!'
'Deprem Kahini' lakaplı ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeetz, Kahramanmaraş merkezde meydana gelen depremi 3 gün öncesinde sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Ünlü kahin şimdi de farklı bir açıklama daha yaptı. Hoogerbeets, Dünya, Merkür ve Satürn'ün 3 veya 4 Mart'ta birbirlerine yaklaşacağını ve bunun dünyada depremlere neden olabileceğini açıkladı. Hoogerbeetz, "7 büyüklüğünün veya 8 büyüklüğünün çok üzerinde sismik olaylara sahip olabiliriz." dedi.
DÜNYA
28 Şubat 2023 - 12:01