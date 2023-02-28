DÜNYA
28 Şubat 2023 - 12:01

Maraş depremini bilen deprem kahini: 'Yeni sismik olaya bir kaç gün var!'

'Deprem Kahini' lakaplı ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeetz, Kahramanmaraş merkezde meydana gelen depremi 3 gün öncesinde sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Ünlü kahin şimdi de farklı bir açıklama daha yaptı. Hoogerbeets, Dünya, Merkür ve Satürn'ün 3 veya 4 Mart'ta birbirlerine yaklaşacağını ve bunun dünyada depremlere neden olabileceğini açıkladı. Hoogerbeetz, "7 büyüklüğünün veya 8 büyüklüğünün çok üzerinde sismik olaylara sahip olabiliriz." dedi.

DÜNYA
28 Şubat 2023 - 12:01
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Maraş depremini bilen deprem kahini: 'Yeni sismik olaya bir kaç gün var!'


6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden anlaşıldığı kadarıyla haberdar olan Frank Hoogerbeetz, üç gün önce Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmıştı. Deprem kahini şimdi de tahminlerine bir yenisini daha ekledi.

'Deprem Kahini' lakabıyla tanınan deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, Mart ayının ilk haftasında yeni bir deprem olabileceğini iddia ederek gündeme geldi.



Maraş depremini bilen deprem kahini Hoogerbeets

MART AYININ İLK HAFTASI.."

Dünya, Merkür ve Satürn'ün bu dönemde birleşerek büyük depremleri tetikleyebileceğini söyleyen Hoogerbeetz, "Mart ayının ilk haftası çok önemli" dedi. Hoogerbeets, şunları söyledi:

Mart'ın 2'sinde önemli gezegen geometrilerinin yakınsamasını göreceğiz. Bu çok önemli. Aynı gün 9 saat içerisinde Dünya dahil olmak üzere gezegenlerin bir birleşimi olacak. Bu da kritik bir durum.

Maraş depremini bilen deprem kahini Hoogerbeets

"KORKU YARATMIYORUM"

Sonuç olarak, belki de ayın 3'ü veya 4'ü civarında büyük bir deprem olabilir. Ayrıca dolunay günü veya her ayın 6'sı ve 7'si olabilir. Abartmıyor ve aynı zamanda korku yaratmıyorum. Sadece uyarı. Çünkü önemli gezegen geometrilerinin sismik olaylar meydana getirdiği bilinen bir gerçek. Bu hafife alınmamalı.

"BİRDEN ÇOK SİSMİK OLAYLAR OLABİLİR”

Bu Mart ayının ilk haftasında, büyüklüğü Richter ölçeğine göre 6'nın üstünde ve birden çok deprem olabilir. Bilme konusunun yolu yoktur. Yine 7'nin veya 8'in üzerinde sismik olayla karşılaşabiliriz."

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ