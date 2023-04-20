GÜNDEM
20 Nisan 2023 - 17:18

Maraş'ta hasarlı binanın çatısından fırtınayla kopan parça çadırların üzerine düştü!

Kahramanmaraş'ta depremden ağır hasar alan bir binanın çatısının bir kısmı fırtınaya dayanamadı ve çadırın üzerine düştü. İlk incelemenin ardından bir kişi hayatını kaybederken, AFAD arama kurtarma çalışması başlattı.

GÜNDEM
20 Nisan 2023 - 17:18
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Maraş'ta hasarlı binanın çatısından fırtınayla kopan parça çadırların üzerine düştü!


Halk Tv'nin muhabirlerinden Ferit Demir, deprem felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Memiş Özdal mahallesinde bulunan çadırkentin neredeyse savaş alanına döndüğünü söyledi. 20'den fazla kişinin yaralandığını, bir kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Demir, fırtına ve hortumun ardından ağır hasarlı bir apartmanın çatısından çıkan molozların çadır kente düştüğünü anlattı.

Maraş'ta hasarlı binanın çatısından fırtınayla kopan parça çadırların üzerine düştü

AFAD, ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI!



Ferit Demir, aynı durumun Fatih Mahareşi yakınlarında da yaşandığını ve çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildiğini anlatan Demir, çadırların yıkıldığını, AFAD'ın da arama kurtarma çalışması başlattığını aktardı.

Maraş'ta hasarlı binanın çatısından fırtınayla kopan parça çadırların üzerine düştü

Halk TV haberine göre, depremden sağ kurtulan bir kişi oturduğu sırada çatısının bir kısmının düştüğünü söyledi. Çadırkentin bir savaş alanına dönüştüğünü görülürken Ferit Demir, yaralıların Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldığını bildirdi.

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