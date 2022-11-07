GÜNDEM
07 Kasım 2022 - 12:39

Maratonda startı veren İmamoğlu'nun eşine söyledikleri herkesi güldürdü: 'şimdi sen benim peşimden koşacaksın'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul'un gerçekleştirdiği 44. İstanbul Maratonu'nun açılışını yaptı. 15 Temmuz'da Şehitler Köprüsü'nde maratonda eşi Dilek İmamoğlu ile koşan İmamoğlu, eşine " yıllarca peşinden koştum, şimdi sen benim peşimde koşacaksın" deyince kahkahalar koptu. Detaylara haberimizden göz atabilirsiniz…

GÜNDEM
07 Kasım 2022 - 12:39
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Maratonda startı veren İmamoğlu'nun eşine söyledikleri herkesi güldürdü: 'şimdi sen benim peşimden koşacaksın'


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 44. N Kolay İstanbul Maratonu bugün gerçekleşti.

REKOR KIRILDI

15 Temmuz'da Anadolu yakasından Şehitler Köprüsü'nün arkasından 250 metreden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda sona eren 42,195 kilometrelik parkurda Kenyalı atlet Robert Kipkemboi 2 saat 10 dakika 18 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Bahreyn'den Marius Kimutai 2 saat 10 dakika 27 saniye ile ikinci, Kenya'dan Sila Kiptoo 2 saat 11 dakika 42 saniye ile üçüncü oldu.

"ŞİMDİ SEN BENİM PEŞİMDEN KOŞACAKSIN"



Maraton startı, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Spor İstanbul genel müdürü İ. Renay yaptı. Ardından İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile 15 Temmuz'da Şehitler Köprüsü'nde koştu. O anda İmamoğlu eşine, "ben yıllarca peşinden koştum, şimdi sen benim peşimden koşacaksın" dedi. İmamoğlu çiftinin sevimli diyaloğu, bu anlara tanık olanları güldürdü.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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