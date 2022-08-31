YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 22:44

Mardin'de 11,5 Milyon Lira Bütçeli Iki Yatırıma Imza Atıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurum arasında yaklaşık 11,5 milyon bütçeli 2 proje için protokol imza töreni düzenlendi.

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 22:44
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Mardin'de 11,5 Milyon Lira Bütçeli Iki Yatırıma Imza Atıldı



Mardin Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurum iş birliğiyle hayata geçirilecek olan ve yaklaşık 11 milyon 500 bin lira bütçeli "Boncuklu Tarla Neolitik Çağ Yerleşim Yeri Çevre Düzenlemesi" ve "Mardin Bilişim Teknolojileri Okulu" projelerinin protokolü imzalandı.




Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen protokol imza töreninde gazetecilere açıklamada bulanan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş, bir projenin gençlere yönelik olduğunu, diğer projede de tarihi Boncuklu Tarla'yı koruyarak turizme kazandıracaklarını ifade ederek projelerin kente hayırlı olması dileklerinde bulundu. Vali Demirtaş, "Gençlik merkezimizin içerisinde gençlerimizin becerilerini artırmak amacıyla böyle bir proje gerçekleştirdik. Diğer projemiz ise Boncuklu Tarla'nın gün yüzüne çıkmış olanı korumak amacıyla üzerinde çatı, çevre düzenlemesi yapacağız. Özellikle bu tarihi eserlerin korunması için etrafını tel örgülerle çevireceğiz. Bu projenin bize maliyeti 9 milyon 500 bin. Bu ödenekler yeterli gelemezse Büyükşehir Belediyesi olarak katkıda bulunarak projeleri bitirmeyi düşünüyoruz” dedi.


Mardin'de 2 yıldır görev yaptığını anımsatan Vali Demirtaş, bu yılki hizmetleri tamamladıklarında Mardin'e hemen hemen 1 milyar 500 milyon lira civarında yatırım ve hizmeti kazandıracaklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinin kentin 10 ilçesinde devam edeceğini vurgulayan Vali Demirtaş, “Bu sadece yatırım ve hizmetlere yöneliktir. Bu cidden önemli bir rakam. Amacımız Mardin'imize gelen paraların tamamen tekrar vatandaşımıza geri dönmesi. Bunun için büyük bir gayret gösteriyoruz. Geçen yıl yaklaşık 754 kilometre civarında asfalt yapmıştık. Bu sene de 800 kilometre civarında yolu asfalt yapmayı düşünüyoruz. Mardin 'inimizin kırsal kesiminde asfaltlanmamış yol bırakmayacağız. Bu sene hedefimiz bu” diye konuştu.


Daha sonra Demirtaş ile paydaş kurumun genel sekreteri Ahmet Alanlı arasında protokol imzalandı. İmza törenine; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Abdulbaki Turğut, Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şahin ve diğer ilgililer katıldı.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı
Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı
Son Haberler
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme Yağal davasında yeni kararlar verildi
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme...
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest...
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir'
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme...
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü futbolcular için Süper Lig ekipleri devreye girdi
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü...
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den anlamlı hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den...
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında...
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye kırtasiye yardımı yapılacak!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye...
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan Çağrı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan...