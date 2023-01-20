Mardin'de Irak plakalı cipe silahlı saldırı! 5 kişi öldü..













ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

TEDAVİ OLMAK İÇİN GELDİKLERİ ÖĞRENİLDİ

Habur sınır kapısından dün gece Türkiye'ye giren Irak plakalı lüks araç, bugün sabah saatlerinde Kızıltepe ve Nusaybin arasında bulunan Yeniköy'de (İpekyolu olarak da biliniyor) E-24 karayolu üzerinden Diyarbakır istikametinde seyir halindeyken saldırıya uğradı. Edinilen bilgiye göre, araç uzun namlulu silahlarla çıkan çatışmada kimliği belirsiz bir veya daha fazla kişi tarafından durduruldu. Saldırganlar bu kez araca yaklaşarak “Sigorta atışı” olarak bilinen bir yöntemle doğru sonuçlar elde etmek için araçtakilerin hala hayatta olup olmadığını kontrol etti. Hayatta kalanları yakın mesafeden vurdukları öğrenildi.Irak'ın Duhok kentinden giriş yapan araçta Hındreen Abdullah Salih (38), Waheda Haedar Jasim (62), Abdullah Saleh Mustafa (68) ve Chiman Shaheen Khalid'in (74) bulunduğu öğrenildi. Ağır yaralı olarak Elazığ Fethi Sekin Belediye Hastanesine sevk edilen Ahmed Celaladeen İbrahim de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.İbrahim'in cenazesi, otopsi işlemlerinden sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılacak ve orada bekleyen 4 cenaze yakınlarına teslim edilerek Irak'a geri gönderilecek. Ölenlerin yakınları hastanede beklemeye devam ediyor.Aile bireylerinin doktor randevusuna göre tedavi için Diyarbakır'a giderken saldırıya uğradığı belirtilirken, cinayetlerin kimler tarafından ve ne amaçla işlendiği bilinmiyor. Otopsi raporuna göre, kişilerin yakın mesafeden kurşunlanarak beyin, doku ve organlarının hasar görmesi sonucu hayatını kaybettiği biliniyor. Savcılık, saldırının perde arkasını ortaya çıkarmak ve faili bulmak için soruşturma başlattı. Valilikten yapılan açıklamada ise M.Ş., F.A., A.Y. ve A.K. Mardin Başsavcılığı'nın talimatıyla 4 zanlının tutuklandığı, davanın devam ettiği belirtildi. Zanlılar ilk ifadelerinde olayı hırsızlık kastıyla işlediklerini, maktul şahsı tanımadıklarını, aralarında husumet bulunmadığını belirterek eylemlerini itiraf ettiler. Zanlının evinde ve iş yerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu, ancak olay öncesinde yoğun telefon görüşmeleri yaptıkları ortaya çıktı.Diğer taraftan olayda kullanılmak üzere bir Kalaşnikof uzun namlulu tüfek ele geçirilirken tüfeğin balistik incelemesi için Kriminale gönderildiği belirtildi. BTK'ya, sanıkların olaydan önce görüştüklerini belirten, HTS kayıtlarına ve Iraklı bağlantılarına erişim talep eden bir yazı yazıldı. Jandarma tarafından yapılan ilk sorguda olayın failleri olduğu tespit edilen M.Ş, F.A, A.Y ve A.K adlı zanlıların 5 kişilik ailenin yanlarında yüklüce bir miktar dövizle giriş yaptıklarını öğrendiklerini ve bu yüzden işi paylaşmaya ve bir soygun yapmaya karar verdiklerini söyledikleri aktarıdlı. Şüphelilerden ikisinin aracı yönettiğini, Mardin-Nusaybin arasında bir lokantada durdurup takip ettiğini söylediler. Bu arada Adli Tıp Kurumu savcısının gözetiminde otopsi işlemi tamamlandı. Beş kişinin cenazesi Mardin İl Hastanesi morgunda bekletilirken, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından cenazelerin yarın defnedilmek üzere Irak'ın kuzeyindeki Duhuk kentine karayoluyla nakledileceği açıklandı.