Mardin'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Mardin’de gerçekleşen kazada edinilen bilgilere göre, Mardin Ömerli karayolunda Hop geçidi mevkiinde 2 hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Olayın ihbarı ile olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde gerçekleşen kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır toplamda 8 kişinin yaralandığını belirledi.
Öte yandan kazada araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra yaralı vatandaşlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybedenler ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde gerçekleşen kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır toplamda 8 kişinin yaralandığını belirledi.
Öte yandan kazada araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra yaralı vatandaşlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybedenler ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.