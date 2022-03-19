YAŞAM
19 Mart 2022 - 12:33

Mardin'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Mardin Ömerli karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda 3 kişi hayatını kaybederken 3'ü ağır 8 kişi ise yaralandı.

YAŞAM
19 Mart 2022 - 12:33
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Mardin'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Mardin’de gerçekleşen kazada edinilen bilgilere göre, Mardin Ömerli karayolunda Hop geçidi mevkiinde 2 hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Olayın ihbarı ile olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.




Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde gerçekleşen kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır toplamda 8 kişinin yaralandığını belirledi.



Öte yandan kazada araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra yaralı vatandaşlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybedenler ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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