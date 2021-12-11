YAŞAM
11 Aralık 2021 - 22:30
Güncelleme: 11 Aralık 2021 - 22:39

Mardin'de otomobil askeri araç kazası! 1 ölü, 2 yaralı

Mardin Kızıltepe arasında karayolda seyir halinde olan bir otomobilin, askeri araca arkasından çarpması sonucu 1 kişi can verirken, 2 kişi yaralandı.

YAŞAM
11 Aralık 2021 - 22:30
Güncelleme: 11 Aralık 2021 - 22:39
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Mardin'de otomobil askeri araç kazası! 1 ölü, 2 yaralı
1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı kaza bugün Mardin Kızıltepe arasında ki karayolunda meydana geldi. 




Edinilen bilgilere göre Mardin Kızıltepe arasında ki karayolunda sürücüsünün ismi henüz belli olmayan özel bir otomobil yolda seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve savrularak önünde ilerleyen askeri araca arkasından çarptı.




1 ölü , 2 yaralı
Kazayı diğer sürücüler durumu hemen kurtarma ve 112 sağlık personeline bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine giden ekipler araçta bulunan 3 kişiden birisinin can verdiğini, diğer 2 kişinin ise yaralandığını tespit etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
 
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