GÜNDEM
17 Aralık 2022 - 20:23

Mardin Havalimanı'nın adı değişiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mardin’de yaptığı açıklama sonrası havalimanının adının değişeceği açıklandı.

GÜNDEM
17 Aralık 2022 - 20:23
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Mardin Havalimanı'nın adı değişiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ ın Mardin’ de yaptığı açıklamada Mardin Havalimanı’ nın ismini meydanda vatandaşa onaylattığı ilgi çekti. Mardin Havalimanı’ nın adının Aziz Sancar Havalimanı olarak değişmesini vatandaşa onaylatmak için soran Erdoğan’ ın gelen olumlu dönüş sonucunda yeni ismin bu olduğunu açıkladı. Mardin Havalimanı resmi olarak artık Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak hizmet vermeye devam edecek. Türkiye’ nin yetiştirmiş olduğu uluslararası ödüllerle tanınan önemli bir bilim insanı olan Aziz Sancar’ ın kökeni Mardin iline dayanmakta. Adı Mardin le sık sık özdeşleşen Aziz Sancar isminin bu havalimanında yaşatılmasının kentte olumlu karşılandığı değerli bir bilim insanının adının Mardin li hemşerileri tarafından kolaylıkla benimsendiği aktarıldı. Mardin Derik Ovası Sulaması, Midyat-Nusaybin Yolu, Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme tesisleri temel atma törenlerini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ ın Mardin’ de çeşitli temaslarda bulunarak şehre yapılan hizmetleri yerinde incelediği görüldü.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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