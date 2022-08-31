YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 16:27

Mardin Kasımiye Millet Ormanı Ihalesine Çıkıldı - Mardin

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 16:27
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Mardin Kasımiye Millet Ormanı Ihalesine Çıkıldı - Mardin


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “81 İle 81 Millet Ormanı” projesi çerçevesinde Mardin'de yaklaşık 46 hektar alan üzerinde kurulacak Kasımiye Millet Ormanı için ihaleye çıkıldı.


Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda “81 İle 81 Millet Ormanı” projesi çerçevesinde Mardin'de 45 bin 89 hektar alanda kurulacak olan Kasımiye Millet Ormanı projesinin değerlendirme toplantısı yapıldı.




Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından Mardin'e kazandırılacak olan Kasımiye Millet Ormanı içerisinde yürüyüş ve koşu yolu, seyir terası, araç yolları, otopark, bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, yöresel ürün satış stantları, barbekü ve kamp alanları bulunuyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılındaki Milli Ağaçlandırma günü fidan dikim töreninde 81 ile 81 millet ormanı kurulacağı müjdesinin ardından çalışmalarına ilk önce Mardin'de başlanan Millet Ormanı projesinde Ankara ile eşzamanlı olarak proje hazırlığı yapıldı. Mardin'de kurulacak olan Kasımiye Millet Ormanı için ihaleye çıkıldı.


Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında toplantısı yapılan projede vatandaşların rahat nefes alabileceği bir alanın oluşması için görüş alışverişinde bulundu.


Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Mardin Orman işletme Müdürü Siyamet Kaya, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Vekili Abdulbaki Turğut, Fen İşler Daire Başkanı Cebrail Aslan ve diğer ilgililer katıldı.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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