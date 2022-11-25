Mario Balotelli Sion'da mutlu olamadı! Adana Demirspor'a geri dönmek için nabız yokladı







Geri dönmek için nabız yokluyor







Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a geçtiğimiz sezon transferiyle büyük bir ses getirmeyi başaran dünyaca ünlü yıldız Mario Balotelli sezon başında 2.62 Milyon Euro bonservis ücretiyle birlikte takımdan ayrılmıştı.Adana ekibinde forma giydiği dönemde Başkan Murat Sancak ile çok iyi bir ilişki kuran Mario Balotelli takıma çok kısa bir süre içerisinde adapte olmuştu.Balotelli, Adana Demirspor formasıyla toplamda 35 karşılaşmada forma giyme şansı bulurken, bu maçlarda 19 gol ve 7 asistlik bir katkıyla oynadı.Bu sezon başında İsviçre'ye giden Balotelli, Sion formasıyla yalnızca 9 karşılaşmada süre alırken bu maçlarda da sadece 5 gollük bir katkıyla oynamıştı. Ocak ayında başlaması beklenen ara transfer dönemi öncesinde Adana Demirspor'a geri dönmek istediğini belirten ve İsviçre'de hiç mutlu olmayan Balotelli'nin Başkan Murat Sancak ile görüşeceği iddia edildi.