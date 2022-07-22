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22 Temmuz 2022 - 21:30

Marka Arnautovic kimdir? Galatasaray transferleri hız kesmeden devam ediyor!

Galatasaray önümüzdeki sezona daha güçlü bir kadroyla çıkma hedefiyle transfer görüşmelerine devam ediyor. Gündemdeki yeni isim ise Marko Arnautovic oldu. Peki Marka Arnautovic kimdir? Tüm detaylar haberimizde.

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22 Temmuz 2022 - 21:30
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Marka Arnautovic kimdir? Galatasaray transferleri hız kesmeden devam ediyor!


Geçen sezon hedeflediği başarıya ulaşamayan sarı kırmızılı takım diğer sezona çok daha güçlü çıkmak için çalışmalarını sürdürüyor. Takıma golcü dahil etmek isteyen sarı kırmızılı takımın yeni hedefi ise Marko Arnautovic. Peki Marko Arnautovic kimdir? Marko Arnautovic kaç yaşındadır? Marko Arnautovic ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Marko Arnautovic transferi yapıldı mı

Galatasaray takıma golcü dahil etme çalışmalarına devam ediyor. Santrfor olarak oynayan futbolcu Marko Arnautovic ile ilgili görüşmelerin başladığı da tahmin ediliyor. Bologna formasını giymekte olan Marko'nun 2 senelik kontratı kaldığı ve 4 milyon euro'dan fazla fiyat istediği öğrenildi. Sarı kırmızılı takım ise bu fiyatı çok fazla buldu.



Marko Arnautovic Kimdir

Marko Arnautovic kimdir

Marko Arnautovic 19 Nisan 1989 Avusturya doğumludur. 9 numara forma giymektedir ve 1.92 boyu vardır. Günümüzde İtalya Serie A takımı olarak bilinen Bologna'da futbol kariyerine devam etmektedir ve kanat ve forvet mevkiilerinde oynamaktadır. Futbol hayatına Avusturya'da başlamıştır. Daha sonra Viyana'da altyapı takımlarında oynamış ve İnter Milan takımında üç maçta forma giydikten sonra sakatlanmıştır. 2010 senesinde ise Werder Bremen'e gitmiş ve 2013 senesinde Stoke City'e transferi yapılmıştır. Toplam 145 maçta 26 golü futbol kariyerine yazdırmıştır. 2017 senesinde ise 20 milyon sterlin karşılığında West Ham United'a, iki sene sonra ise Şanghay SIPG'ye 22.4 milyon sterlin karşılığında gitmiştir. 2008 senesinden beri Avusturya milli maçlarına 100'den fazla çıkmış ve ülkesi 2016 ve 2020 senelerinde UEFA Avrupa Şampiyona'larına katılmıştır. 2018 senesinde ise Avusturya'da yılın futbolcusu ödülüne layık görülmüştür. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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