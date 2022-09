MARKA Konferansı’na girişin anahtarı NFT’ler olacak

Yürekli Konferansları tarafından 2000 yılından bu yana düzenlenen MARKA Konferansı, bu yıl katılımcılarına günümüz teknolojilerini harmanlayan dijital bir deneyimi duygusal dünyayla ve sanatla buluşturarak sunacak. MARKA Platformu, ‘MARKALand' adını verdikleri kendi ‘sanal evren'lerine (Metaverse) giriş için, katılımcılarına kendileri için özel olarak tasarlanmış NFT'ler (non-fungible token) hediye edecek.Yürekli Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Yürekli Şengör, iki yıl aradan sonra gerçekleştirecekleri ilk MARKA Konferansı'nda katılımcılara, pandemi döneminde hız kazanan teknolojik gelişmeleri yakından görüp günlük hayatlarında etkin şekilde kullanmalarının önünü açacak bir deneyim sunmayı amaçladıklarını söyledi.Yürekli Şengör, “MARKA 2022'de bu yıl katılımcılarımız, sanat, teknoloji ve sürdürülebilirlik temalarını yenilikle kesiştiren projeleri deneyimleme imkânı bulacak. İleriki yıllarda etkinliklerimizi Metaverse üzerinden de yapmaya hazırlanıyoruz. Geliştirdiğimiz projelerimiz doğrultusunda bu yılki etkinliğimizde katılımcılarımızı, bu yeni dünyanın bir parçası olmaya davet edeceğiz. Bunu yaparken her an önceliklendirdiğimiz gibi duygu ve düşünce bütünlüğüne katkı sağlayan bir anlayışla hazırlanıyoruz. Son teknolojinin bize sağladığı alanlarda duyguları, değerleri açığa çıkaran anlam yüklü deneyimler katılımcılarımızı bekliyor. MARKALand'in kapılarının anahtarı olacak NFT'ler de bu projelerimizden biri” ifadelerini kullandı.MARKALand için domain adreslerini alan MARKA Konferansı bu dünyayı yakın gelecekte üyeleriyle buluşturmak için çalışmalarını hızla başlattı. MARKA platformu NFT teknolojisinin gelecekte komünitelere ait üyelik ve ödül sistemleri için kullanımının artacağı öngörüsüyle bu alanda öncü adımlar atıyor; bu anlayışla Metaverse'de planladığı dünyası MARKALand'e giriş anahtarları olacak NFT'ler bu yılın tüm MARKA katılımcılarına “geleceğin anahtarı” olarak hediye edilecek.Tersane İstanbul'da 29-30 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan MARKA 2022'nin ilk gününde tüm katılımcıların MARKALand üyelikleri, düzenlenecek interaktif seansla başlatılacak. Seansta her bir katılımcı için MetaMask uygulaması üzerinden kripto cüzdan oluşturulacak. Ardından katılımcılara, uluslararası disiplinler-arası sanatçı Hamza Kırbaş'ın MARKA 2022'den ilham alarak ürettiği NFT eserin birer edisyonu hediye edilecek. Üretilen NFT'ler, blok zincir teknolojisi üzerinden katılımcıların kripto cüzdanlarına yüklenecek.Hediye edilen kripto cüzdanlara yüklenecek NFT'ler, gelecek yıllarda MARKAVerse'te düzenlenmesi planlanan farklı etkinliklere girişte anahtar olarak kullanılacak. NFT'ler, Türkiye'deki blok zincir ekosisteminde yer alan bireyleri ve projeleri bir araya getiren ve gelişimlerini teşvik eden merkeziyetsiz otonom çatı yapı Layka DAO'nun destekleriyle hazırlanacak. ‘Türkiye'nin Web3 Merkezi' olarak anılan Layka DAO, NFT iş birliğiyle MARKA 2022 katılımcılarının yarının teknolojilerine erkenden adapte olma imkânı sunacak.Bu yıl 21'incisi düzenlenecek olan MARKA Konferansı, iki gün boyunca iki bini aşkın iş insanı ve fikir liderini bir araya getirecek. Dünyadan ve Türkiye'den 70'i aşkın sanatçı ve konuşmacı sahne alacağı konferansın teması olan ‘remastered', özellikle pandemi sonrası dönemde, tüm iş yapış şekillerimizin en baştan sorgulanarak yeniden tasarlanması ihtiyacından yola çıkarak belirlendi. Türkiye'nin en güçlü fikir platformu olarak nitelendirilen MARKA Platformu da kendisini güncel değerlerle ve bugünün teknolojisiyle yeniden oluşturarak katılımcılar için yepyeni bir deneyim tasarladı.2018 yılında ‘Sıfır Atık Konferans Salonu' uygulamasını başlatarak iş dünyasına bu alanda öncü olan MARKA Platformu, bu yıl sürdürülebilirlik konusunda çıtayı daha da yükseltti. Platform, MARKA 2022'nin bu yıl ‘karbon ayak izi en düşük iş etkinliği' olması hedefiyle yola çıktı.