Market alışverişi bedavaya gelecek! Bu kartla alışveriş yapan 300 TL'sini geri alacak!













2022 yılının son çeyreğinden bu yana, bankaların düzenlediği alışveriş kampanyaları giderek daha fazla gıda ve akaryakıt sektörüne odaklanmaya başladı. Bu alanda yaşanan maliyet artışlarından müşterilerini korumak isteyen bankalar, pek çok kampanyayı birbiri ardına piyasaya sürdü. Bu kapsamda Türkiye İş Bankası da, müşterilerinin market alışverişlerine karşılık 300 TL kazanabilecekleri bir kampanyanın duyurusunu yaptı ve katılım şartlarını belirledi. Türkiye İş Bankası'nın kazandıran kampanyası hakkında detaylı bilgi ise aşağıda yer almaktadır.Türkiye, müşterilerine yönelik hazırladığı kampanyayı duyurarak, market alışverişlerinde 300 TL'ye kadar kazanç elde etme fırsatı sunduğunu açıkladı. Kampanyaya katılım şartlarının, alışverişten önce ya da sonra yerine getirilmesi gerektiği belirtilirken, Maximum Mobil veya İşcep uygulaması üzerinden kampanyaya katılımın sağlanabileceği bildirildi. Kampanya kapsamında, 1 Şubat-28 Şubat 2023 tarihleri arasında, Maximum kart ile yapılacak tek seferdeki 400 TL ve üzeri ilk peşin market alışverişinden sonra, farklı günlerde yapılacak 400 TL ve üzeri her peşin alışverişe 30 TL MaxiPuan kazandırılacağı belirtilerek, ayrıntılı bilgiler paylaşıldı.Türkiyemarket alışverişlerine yönelik kampanyasında önemli detayları da müşterileriyle paylaştı. Kampanyaya hangi kartların dahil olduğunu açıklayan banka, aidatsız kartlar, ticari kartlar ve Maximum Fırsat ile MaxiPuan kullanılarak yapılan alışverişlerin kampanyadan yararlanamayacağını vurguladı. Ayrıca, sanal mağaza veya mobil uygulamalardan yapılan market alışverişlerinin de kampanyaya dahil olduğunu belirten Türkiye İş Bankası, ödemelerin Maximum özellikli POS cihazlarıyla yapılması şartını da koştu. Müşterilerin kazandıkları MaxiPuanları 3 Mart 2023 tarihinde hesaplarına aktaracağını açıklayan banka, kampanyaya katılmak isteyenleri Maximum Mobil veya İşcep üzerinden başvuru yapmaya davet etti.