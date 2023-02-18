Aktüel
18 Şubat 2023 - 21:00

Market alışverişi bedavaya gelecek! Sadece bunu yapana 180 TL hediye kampanyası başladı

Bankalar tarafından müşterilerine maddi anlamda destek olmak için yapılan kampanyalar devam ediyor. Peki Vakıfbank bonus kampanyasına nasıl katılım sağlanır? Tüm detaylar haberimizde.

Aktüel
18 Şubat 2023 - 21:00
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Market alışverişi bedavaya gelecek! Sadece bunu yapana 180 TL hediye kampanyası başladı
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Müşterilerin alışverişleri sonrasında bonus TL kazanabilmeleri için yapılan kampanyalar sürerken müjdeli bir haber de Vakıfbank'tan geldi. Peki Vakıfbank kampanyası şartları nedir? Başvuru nasıl yapılır? 180 TL kazanmak için yapılması gereken tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

VAKIFBANK MÜŞTERİLERİNE 180 TL HEDİYE EDECEK

Vakıfbank tarafından müşterilerine özel yeni bir kampanyaya imza atıldı. Kampanya 1 ve 28 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak. Gıda, kasap, manav, şarküteri kategorilerinde yapılan 300 TL ve üzeri alışverişlerden sonra 20 TL toplam 180 TL bonus hediye edilecek. Ek kartlar ve sanal kartlar ile yapılan alışverişlerde bir müşteri en fazla 180 TL bonus hediye alabilecek. Tek seferde yapılan üye iş yerlerinden 300 TL ve üzeri alışverişlerden sadece bir tanesi kampanyaya dahil olacak. Banka tarafından yapılan kampanyaya göre SMS ile katılım sağlamak gerekiyor. 



Vakıfbank Bonus Kampanyası

GIDA yazıp bir boşluk bırakarak kredi kartının son 6 hanesinin 6635 numarasına mesaj gönderilmesi gerekiyor ya da mobil uygulama üzerinden Cepte Kazan seçeneği ile kampanyaya katılım sağlanabilir. Kampanyaya internet ve fiziki pos cihazı üzerinden yapılacak alışverişler dahil edilecek. BusinessCard, Bankomat Kart, nakit çekim, yurt dışı işlemi, iptal işlemi, iade işlemi ve puan kullanımı ile yapılan işlemler kampanyaya dahil edilmeyecek. Ürün iadesi yapılan durumlarda verilen bonuslar geri alınacak ve puanın harcanması durumunda tutar kredi kartına borç olarak yansıyacak. Kampanya dahilinde verilen bonuslar 7 Mart tarihinde verilecek ve son kullanım tarihi 7 Nisan olarak belirlendi. 7 Nisan tarihine kadar kullanılmayan bonus puanlar 8 Nisan tarihinde geri alınacak. Mobil uygulama üzerinden Cepte Kazan seçeneğinde yer alan durumunu kontrol et ve geçerli harcamalar kısmından puan durumu kontrol edilebilecek. Express Card kullanıcıları için katılım bedeli 4.99 TL olarak belirlendi. Vakıfbank kampanya ile ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutacaktır.  

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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