Market alışverişi için bu uygulamayı indirin dev indirimden yararlanın! O marketin büyük indirim kampanyası başladı, acele edin!







Kampanya ayrıntıları







'Bizim Toptan' mobil uygulaması iOS ya da Google Play üzerinden cep telefonlarına kolaylıkla indirilebiliyor. Uygulamayı indirdikten sonra 30 Eylül 2022’ye kadar yapılacak olan ilk 300 TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL hediye veriliyor.Bizim Toptan Market mobil uygulamasından 300 TL ve üzeri ilk alışverişinizde 50 TL hediye kazanın. Böylelikle 50 TL indirimini bir sonraki alışverişinizde hemen kullanabilirsiniz. Bu promosyon, 5 Eylül - 30 Eylül 2022 tarihleri ​​arasında oluşturulan ilk siparişler için geçerlidir. Hediye tutarı 15 Ekim 2022'de hesabınıza yatırılacak ve 31 Ekim 2022'de sona erecektir.