Marketlerin gıda, manav ve şarküteri alanlarında tek seferde yapılacak olan ilk 200 TL ve üzeri alışveriş, sonraki 200 TL ve üzeri alışverişe 15, toplam alışverişlere de 150 TL olarak yansıyacak. World Card kullanıcılarını yakından ilgilendiren kampanyanın detayları tüketiciler tarafından merak konusu oldu. 1-31 Temmuz tarihleri arasında geçerli olan kampanyanın detayları Yapı Kredi tarafından açıklandı. Buna göre; Yapı Kredi World Üyesi İşyerlerinin internet üzerinden ve marketlerinden yapılacak olan gıda, manav, kasap ve şarküteri alışverişlerinde geçerli olmak üzere, toplamda 150 TL World Puan kazanma şansı bulunmaktadır.
EKONOMİ
21 Temmuz 2022 - 16:09
Market alışverişi yapanlar dikkat! 150 TL hediye para ödenecek! Kampanyanın bitiş tarihi yaklaşıyor
Market alışverişine çıkacak olanları yakından ilgilendiren bir haber gündeme geldi. Marketten gıda, manav ve şarküteri alanlarında yapılacak olan 200 TL’lik ilk alışveriş tüketicilere kazandırıyor. 150 TL’ye varan hediyeler tüketicilerin ilgisini çekerken kampanyanın detayları merak konusu oldu. İşte o kampanyanın detayları…
EKONOMİ
21 Temmuz 2022 - 16:09