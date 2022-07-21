EKONOMİ
21 Temmuz 2022 - 16:09

Market alışverişi yapanlar dikkat! 150 TL hediye para ödenecek! Kampanyanın bitiş tarihi yaklaşıyor

Market alışverişine çıkacak olanları yakından ilgilendiren bir haber gündeme geldi. Marketten gıda, manav ve şarküteri alanlarında yapılacak olan 200 TL’lik ilk alışveriş tüketicilere kazandırıyor. 150 TL’ye varan hediyeler tüketicilerin ilgisini çekerken kampanyanın detayları merak konusu oldu. İşte o kampanyanın detayları…

EKONOMİ
21 Temmuz 2022 - 16:09
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Market alışverişi yapanlar dikkat! 150 TL hediye para ödenecek! Kampanyanın bitiş tarihi yaklaşıyor


Marketlerin gıda, manav ve şarküteri alanlarında tek seferde yapılacak olan ilk 200 TL ve üzeri alışveriş, sonraki 200 TL ve üzeri alışverişe 15, toplam alışverişlere de 150 TL olarak yansıyacak. World Card kullanıcılarını yakından ilgilendiren kampanyanın detayları tüketiciler tarafından merak konusu oldu.

1-31 Temmuz tarihleri arasında geçerli olan kampanyanın detayları Yapı Kredi tarafından açıklandı. Buna göre; Yapı Kredi World Üyesi İşyerlerinin internet üzerinden ve marketlerinden yapılacak olan gıda, manav, kasap ve şarküteri alışverişlerinde geçerli olmak üzere, toplamda 150 TL World Puan kazanma şansı bulunmaktadır.



World Card

Kampanya detayları

Yapı Kredi bireysel hesapları ve TLCardları kampanyaya dahil olurken; Anadolubank, Vakıfbank ve Albaraka Worldcardları dahil olmamaktadır. Kampanyaya nakit çekim, iade ve puan kullanımları da dahil edilmemiştir. Peşin ödeme ve taksitli ödeme ile yapılan alışverişler kampanyaya dahildir.

Bir gün içinde üye iş yerlerinden tek seferde 200 TL’lik alışveriş yapmak kampanyaya dahil olmayı sağlar. World Mobil üzerinden kampanyaya katılım sağlamak mümkündür. Kampanyaya katılan müşteriler en fazla 150 TL Worldpuan kazanabilir.

Toplanan puanlar en geç 5 Eylül 2022 tarihine kadar kullanılmalıdır. Kullanılmayan puanlar 6 Eylül 2022 tarihinde geri alınır. Kampanyada kazanılan puanlar en az 1 kullanıma açıktır. Kazanılan puanlar aynı gün içinde bireysel hesaplara ya da TLcardlara yüklenir.

EDİTOR
Hatice Üneş
Hatice Üneş
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