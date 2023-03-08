Market alışverişi yaparken buna dikkat! Bu karttan varsa 120 TL'si geri verilecek!

Bankalar son dönemlerde kampanya konusunda birbirleriyle yarışıyorlar. Yeni bir haber de o bankadan geldi. Banka kartı olan ve alışveriş yapan müşterilere 120 TL ödenecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O BANKADAN 120 TL HARCAMA İADESİBankalar son dönemlerde internet siteleri üzerinden alışveriş kampanyalarını müşterileriyle paylaşmaya devam ediyor. Kampanya başlatan bankalardan biri de ING Bank oldu. Banka tarafından yapılan duyuruya göre 1-16 Mart tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında gıda alışverişi yapan müşterilere 120 TL iade yapılacak.
Gıda harcamalarını ING Bank kartıyla yapan ve tek seferde 400 TL ve üstü alışveriş yapan müşteriye 40 TL, toplam 120 TL para puan hediye edilecek. Kazanılan para puanlar 21 Mart tarihine kadar müşterinin kartına yansıyacak. Bankaların müşterilerin alışveriş konusunda desteklenmesi için düzenlediği kampanyalara öncesinde SMS yoluyla katılım yapmak gerekiyor. ING Bank müşterilerinin kampanyaya katılmak için 2205 numarasına GIDA yazarak kısa mesaj göndermeleri gerekiyor. Bankanın kampanya ile ilgili diğer tüm detaylar resmi internet sitesi üzerinde müşterilerle paylaşılıyor.