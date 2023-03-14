Aktüel
14 Mart 2023 - 09:15

Market alışverişini bedavaya getiren kampanya! Az önce duyuruldu: 300 TL geri ödenecek

Alışveriş yapacakları yakından ilgilendiren kampanya açıklaması geldi. Ziraat Bankası'nın market alışveriş kampanyasıyla 300 TL bonus verildiği açıklandı. Market alışverişlerinde önemli indirimler uygulanırken vatandaşlar başvuru sürecini araştırmaya başladı.

Aktüel
14 Mart 2023 - 09:15
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Market alışverişini bedavaya getiren kampanya! Az önce duyuruldu: 300 TL geri ödenecek


Ziraat Bankası'ndan müşterilerine çeşitli indirim haberleri gelmeye devam ederken market alışverişleri için geçerli 300 TL'lik bonus hediyesi verileceği duyuruldu. Bankanın kartı olan herkesin yararlanabileceği kampanya için SMS başvurusunda bulunabileceksiniz.

MARKET ALIŞVERİŞLERİNE 300 TL BONUS

Market alışverişleri üzerinden yapılacak olan harcamalar için 300 TL bonus imkanı verilirken Ziraat Bankası, önemli duyuruda bulundu. Metro marketlerdeki harcamalara ek olarak bonus imkanı sunulurken banka tarafından resmi açıklama geldi.



Bankkart'a özel Metro Marketler'de farkı günlerde tek seferde yapılacak 1.500 TL ve üzeri alışverişler için 150 TL ikinci harcamalarda ise 150 TL olarak toplamda 300 TL bankkart lira hediyesi veriliyor.

Bankkart 300 TL hediye lira

BONUS KAMPANYA BAŞVURU SÜRECİ

2-29 Mart 2023 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyaya SMS ile katılım sağlanabiliyor. SMS kanallarından katılım yapılırken cep telefonlarından METRO yazarak 4757'ye kısa mesaj gönderilir. SMS ile kampanyaya katılan kart sahiplerinin bankamız sisteminde kayıtlı olan cep telefonunu kullanması gerekir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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