Market alışverişini bedavaya yapabilirsiniz! O bankanın kartı varsa dikkat: 600 TL hediye verilecek







Kampanya 20 Mart - 30 Nisan 2023 tarihleri arasında geçerli olacak.

İlk 400 TL'lik alışveriş sonrası, her 400 TL'lik alışveriş için 40 TL MaxiPuan kazanabilirsiniz.

Kazanılan MaxiPuanlar ayrıca MaxiMil olarak da kullanılabilecek.

MaxiPuanlar, 4 Mayıs 2023 tarihinde kartınıza yüklenecek.

Kampanyadan İş Bankası Maximum, Maximiles, Privia markalı bireysel kredi kartları, İş Bankası Bankamatik Kartları ve Maxipara Kart sahipleri yararlanabilirler.

Ticari Kartlar ve Aidatsız Kartlar kampanyaya dahil değildir; ayrıca Maximum Fırsat ve MaxiPuan kullanarak yapılan alışverişler de kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir.

MaxiPuanların son kullanma tarihi 4 Mayıs 2023'tür.

Kampanya müşteri sayısıyla sınırlıdır ve her müşteri yalnızca bir kez faydalanabilir.







İş Bankası, Ramazan ayı için müşterilerine özel bir fırsat sunuyor ve market alışverişlerinde kazanılan MaxiPuanlarla 600 TL'ye kadar indirim imkanı veriyor. İş Bankası'nın bu kampanyası hakkında tüm detayları ve katılım şartlarını aşağıda bulabilirsiniz:İş Bankası Ramazan Market Kampanyası Başvurusu Nasıl Yapılır? Kampanyadan yararlanmak için, Maximum Mobil veya İşCep uygulamasındaki kampanyalar bölümüne giderek ilgili kampanyaya katılabilirsiniz. "Katıl" butonuna tıkladıktan sonra, 30 Nisan 2023 tarihine kadar bu fırsattan yararlanabilirsiniz.