Market alışverişini bununla yapan kazanacak! Sadece telefon gerekiyor: 100 TL hediye!













ZİRAAT BANKASI'NDA QR ÖDEMEYE 100 TL HEDİYE

ÖDEMELERİN PEŞİN VEYA TAKSİTLİ OLMASINA İZİN VERİLİYOR

Bankaların sık sık yaptığı alışveriş kampanyaları artık vatandaşların da ilgisini çekiyor. Çünkü alışveriş yaparken indirim ya da başka avantajlar sunan bu kampanyalar, alışverişi daha eğlenceli hale getirdi. Sadece sektör ortaklığı yapmakla kalmayan bankalar, yeni teknolojik ödemeler çerçevesinde farklı hediyeler de vermeye başladı.Son dönemde gerçekleştirdiği teknolojik değişimle herkesi şaşırtan bankalardan biri olan Ziraat Bankası, bu değişimin faydalarını müşterileriyle paylaşmaya başladı. Bu kapsamda devreye aldığı QR kod veya QR kod ile ödemelere TL bağışlamaya başlayan Ziraat Bankası, bu konuda hazırladığı kampanyanın detaylarını kamuoyu ile paylaştı.Ziraat Bankası, POS, Bankkart Mobil duyurusu veya Ziraat Mobil üzerinden 10 TL QR ödeme ile yapılan her 100 TL ve üzeri alışverişte yeni bir kampanya ile müşterilerine toplam 100 TL Bankkart Lira hediye etti. Bankkart Mobil'de kampanyaya katılımı şart koşan Ziraat Bankası, kampanyanın sadece 28 Şubat 2023 tarihine kadar geçerli olacağını duyurdu. Ziraat Bankası'nın kampanya duyurusunda; “QR (Karekod) ödeme kullanılarak 100 TL ve üstü yapacağınız her alışverişinize 10 TL, toplamda 100 TL Bankkart Lira verilecektir” denildi.Ziraat Bankası kampanyası kapsamında tanımlanan koşullar hakkında da bilgi vererek, kampanya döneminde QR ödeme ile yapılan alışverişlerin peşin veya taksitli olarak yapılabileceğini duyurdu. Kampanyaya sadece bireysel Bankkart müşterilerini dahil eden Ziraat Bankası; Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Free sahiplerinin kampanyadan yararlanamayacağını duyurdu. Kampanya kapsamında kazanılan ödüllerin anında yüklenmesini talep eden Ziraat Bankası, QR ödeme ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “QR ile Ödeme yapmak için; QR ile ödeme yapacağınızı görevliye iletin. Bankkart Mobil'de ‘Ödemeler’ menüsündeki Ödeme'yi seçin ve POS ekranındaki barkodu Bankkart Mobil'deki ödeme ekranına okutun. Ödemede kullanacağınız kartı Bankkart Mobil'den seçin ve onay vererek ödemeyi tamamlayın.”