Vatandaşlar market alışverişleri için indirimleri yakından takip ederken bankalar bu durumda kampanyalarını açıklıyor. Akbank da güzel bir kampanya duyurusu yaparak 300 TL indirim haberi verildi. Migros Sanal Market, web sitesi üzerinden ya da mobil uygulamadan yapılacak alışverişler için geçerli olan indirim kampanyası haberimizde.
Aktüel
18 Mart 2023 - 13:45
Market alışverişini Migros'tan yapan kazanacak! Dev kampanya duyuruldu: Her bir müşteriye 300 TL indirim
Market alışverişlerini Migros üzerinden yapacaklara dev kampanya haberi geldi. Akbank ve Migros ortaklığıyla başlayan kampanya da Migros harcamalarına 300 TL indirim imkanı sunuldu. İşte, bu kampanyadan yararlanmak için tüm detaylar...
Aktüel
18 Mart 2023 - 13:45