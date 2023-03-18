Aktüel
18 Mart 2023 - 13:45

Market alışverişini Migros'tan yapan kazanacak! Dev kampanya duyuruldu: Her bir müşteriye 300 TL indirim

Market alışverişlerini Migros üzerinden yapacaklara dev kampanya haberi geldi. Akbank ve Migros ortaklığıyla başlayan kampanya da Migros harcamalarına 300 TL indirim imkanı sunuldu. İşte, bu kampanyadan yararlanmak için tüm detaylar...

Aktüel
18 Mart 2023 - 13:45
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Market alışverişini Migros'tan yapan kazanacak! Dev kampanya duyuruldu: Her bir müşteriye 300 TL indirim
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Vatandaşlar market alışverişleri için indirimleri yakından takip ederken bankalar bu durumda kampanyalarını açıklıyor. Akbank da güzel bir kampanya duyurusu yaparak 300 TL indirim haberi verildi. Migros Sanal Market, web sitesi üzerinden ya da mobil uygulamadan yapılacak alışverişler için geçerli olan indirim kampanyası haberimizde.

MİGROS 300 TL İNDİRİM KAMPANYASI

1.500 TL ve üzeri alışverişler için geçerli olan kampanyada 300 TL değerinde indirim imkanı sunuluyor. Migros Sanal Market platformu üzerinden yapılan alışverişler için geçerli olacak kampanyadan yararlanmak için Akbank Mobil uygulamasını indirip, "Müşteri olmak istiyorum" butonuna tıklayıp, davet kodu alanına 1007MIGROS3 kodunu girmeniz yeterli.



Migros indirim kampanyası

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Migros ve Akbank aracılığıyla gerçekleşecek olan kampanyadan yararlanmak için öncelikle 1.500 TL ve üzeri alışveriş yapıyor olmak gerekir. Akbank mobil uygulamadan başvuru yapılırken 1007MİGROS3 davet kodunu kullanılmasına dikkat edilir.

13 Mart ve 13 Nisan tarihleri arasında geçerli olan kampanyada migros alışverişlerinde ödeme sayfası üzerinden puanlarım ya da çeklerim kısmında bulunan hediye çeki alanından indirim kodu girilerek indirim gerçekleşir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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