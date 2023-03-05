Market alışverişleri bedavaya gelecek! Cebinde bu karttan olanlar hemen yapsın: 150 TL kazandıracak!







EV EKONOMİSİNE DESTEK SUNAN GIDA KAMPANYASI DUYURULDU! MARKET, MANAV, ŞARKÜTERİ ALIŞVERİŞİNE 150 TL HEDİYE EDİLECEK!







150 TL BANKKART LİRA KAZANMA ŞARTLARI NEDİR?

Ziraat Bankası, Bankkart sahiplerine özel bir kampanya duyurdu. Bu kampanya kapsamında market, manav, bakkal, şarküteri ve kasap alışverişlerine yapılacak harcamalar için 150 TL Bankkart Lira hediye edilecek. Ayrıca, kampanya 16 Mart tarihine kadar devam edecek.Belli sektörlerde geçerli olan bir kampanya duyuruldu. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin 300 TL ve üzeri harcama yapmaları gerekiyor. Her harcama için 25 TL olmak üzere toplamda 150 TL Bankkart Lira hediye edilecek. Kampanya 1 Mart tarihinde başladı ve 16 Mart 2023 tarihinde sona erecek. Kampanyaya katılmak isteyenlerin Ziraat Bankası müşterisi olmaları ve başvurularını uygulama üzerinden ya da SMS yoluyla yapmaları yeterli olacak.Gıda alışverişini ödüllendiren harca kazan kampanyasına katılmak için Bankkart Mobil uygulamasına veya Bankkart web sitesine giriş yapılmalı ve ilgili kampanya için "Katıl" butonuna tıklanmalıdır. Cep telefonu ile katılmak isteyenlerin bankada kayıtlı cep telefonu numaralarını kullanarak mesaj bölümüne "MARKET" yazarak 4757'ye kısa mesaj göndermeleri gerekmektedir. Kampanyaya katılanların öncelikle kampanyaya kaydolmaları ve belirlediği bölümlerde geçerli alışveriş tutarlarını gerçekleştirmeleri gerektiği belirtiliyor. Kampanya sadece market, manav, şarküteri ve bakkal alışverişlerinde geçerli ve Bankkart anlaşmalı işyerlerinde yapılan alışverişler kampanyaya dahil ediliyor. Aynı gün içinde yapılan işlemlerden yalnızca ilki kampanyaya katılanlar ve e-ticaret harcamaları kabul edilmiyor. Kampanyaya katılan her müşteri en fazla 150 TL Bankkart Lirası kazanabiliyor. İptal/iade satın alınan Bankkart Liraları geri alınıyor. Karta para yükleme işlemleri kampanyaya dahil değildir ve Ziraat Bankası kampanya üzerinde değişiklik yapma ya da durdurma payını saklı tutar.