Finans
08 Şubat 2023 - 10:15

Market alışverişlerini bu kart ile yapanlar 300 TL para iadesi alacak

İş Banka'sından büyük bir kampanya daha geldi. Alışveriş yaptıkça 300 TL kazanacaksınız!

Finans
08 Şubat 2023 - 10:15
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Market alışverişlerini bu kart ile yapanlar 300 TL para iadesi alacak
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 Bankaların sürekli olarak vermiş olduğu alışveriş kampanyalarına bir büyük daha eklendi. Bu yıl en çok rağbet gören bankacılık hizmetlerinden birisi olan bu kampanyalarda şimdi ise 300 TL kazanmak mümkün. Detaylar için yazımıza göz atabilirsiniz.

Türkiye İş Bankasından Yeni Kampanya

Maximum özellikle kredi kartlarından gerçekleştirilen alışverişlerde bir büyük avantaj daha Türkiye İş Bankası ile geldi. İş Bankasının sunduğu Maximum kartla yapılan gıda harcamalarında 300 TL MaxiPuan elde etmeniz mümkün. Bu puanları biriktirip büyük alışveriş yapabilir ya da bir sonraki market alışverişinizde kullanabilirsiniz.



1 Şubat 2023 tarihinden 28 Şubat 2023 tarihine kadar geçerli olan bu kampanya ile müşterilerin yüzü yeniden gülecek.

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Kampanyaya Katılım Şartları Nelerdir?

Türkiye İş Bankası, ödül kazanımı için temel şartları koştu. Alışverişten önce ya da sonra bu kampanyadan yararlanabilmek için İşcep ve Maksimum Mobil uygulamalarını kullanmanız gerekmektedir. Uygulamalar içerisinde yer alan ‘Katıl’ butonuna tıklamak yeterlidir. Herhangi bir şekilde SMS ile katılım sağlamak isteyenlerin başvurusunun kabul edilmeyeceğini de dile getirebiliriz.

Kart Sahiplerinin Hepsi Kampanyadan Yararlanıyor

Kampanyaya dahil olan ve olmayan tüm işlemleri belirleyen İş Bankası;

• Maximum,

• MercedesCard,

• Maximiles,

• Maximiles Black,

• İş’te Üniversiteli

• Maximum Genç

iş bankası

Gibi bankamatik kartlarının da yararlanabileceğini açıkladı. Aynı zamanda kampanyadan yararlanamayacak olan kartlar da belirlendi. Aidatsız kartların yanında Maximum Fırsat ve MaxiPuan kullanarak yapılmış olan alışverişlerin hiçbiri kampanyaya dahil edilmeyecek.

300 TL’lik Puanlar 3 Mart’ta Hesaplarda

28 Şubat 2023 tarihi kampanyanın son günü olurken, bu kampanyada kazanılacak olan ödüller 3 Mart 2023’de hesaplara eklenecektir. Aynı zamanda 30 Nisan 2023 tarihinden sonra da kullanıma açılacaktır.

EDİTÖR
Cansu Sağlam
Cansu Sağlam
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