Market alışverişlerini bu kart ile yapanlar 300 TL para iadesi alacak

Bankaların sürekli olarak vermiş olduğu alışveriş kampanyalarına bir büyük daha eklendi. Bu yıl en çok rağbet gören bankacılık hizmetlerinden birisi olan bu kampanyalarda şimdi ise 300 TL kazanmak mümkün. Detaylar için yazımıza göz atabilirsiniz.
Türkiye İş Bankasından Yeni KampanyaMaximum özellikle kredi kartlarından gerçekleştirilen alışverişlerde bir büyük avantaj daha Türkiye İş Bankası ile geldi. İş Bankasının sunduğu Maximum kartla yapılan gıda harcamalarında 300 TL MaxiPuan elde etmeniz mümkün. Bu puanları biriktirip büyük alışveriş yapabilir ya da bir sonraki market alışverişinizde kullanabilirsiniz.
1 Şubat 2023 tarihinden 28 Şubat 2023 tarihine kadar geçerli olan bu kampanya ile müşterilerin yüzü yeniden gülecek.
Kampanyaya Katılım Şartları Nelerdir?Türkiye İş Bankası, ödül kazanımı için temel şartları koştu. Alışverişten önce ya da sonra bu kampanyadan yararlanabilmek için İşcep ve Maksimum Mobil uygulamalarını kullanmanız gerekmektedir. Uygulamalar içerisinde yer alan ‘Katıl’ butonuna tıklamak yeterlidir. Herhangi bir şekilde SMS ile katılım sağlamak isteyenlerin başvurusunun kabul edilmeyeceğini de dile getirebiliriz.
Kart Sahiplerinin Hepsi Kampanyadan YararlanıyorKampanyaya dahil olan ve olmayan tüm işlemleri belirleyen İş Bankası; • Maximum, • MercedesCard, • Maximiles, • Maximiles Black, • İş’te Üniversiteli • Maximum Genç
Gibi bankamatik kartlarının da yararlanabileceğini açıkladı. Aynı zamanda kampanyadan yararlanamayacak olan kartlar da belirlendi. Aidatsız kartların yanında Maximum Fırsat ve MaxiPuan kullanarak yapılmış olan alışverişlerin hiçbiri kampanyaya dahil edilmeyecek.