EKONOMİ
04 Aralık 2022 - 07:12

Market fişinize bakın: Alışverişinizin 50 TL'si geri veriliyor! MoneyPay kampanyası ile harcamanın 50 TL'si iade

Migros tarafından duyurulan MoneyPay kampanyası ile alışverişlerini Migros'tan yapan kişiler 50 TL nakit iade alacaklar. Kampanya detayları haberimizde yer alıyor.

EKONOMİ
04 Aralık 2022 - 07:12
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Market fişinize bakın: Alışverişinizin 50 TL'si geri veriliyor! MoneyPay kampanyası ile harcamanın 50 TL'si iade


Türkiye’nin en büyük zincir marketlerinden biri olan Migros, müşterilerine özel bir kampanyanın duyurusunu yaptı. Resmi internet sayfası üzerinden ve telefonunda Migros mobil uygulaması olanlara gönderilen bildirimle kampanya bilgileri paylaşıldı. Money Pay kampanyası ile Migros market alışverişlerinde harcamaların 50 TL’sinin geri iade edileceği açıklandı.

Günlük alışverişlerin gerçekleştirildiği en büyük marketlerden biri olan Migros, yeni kampanyasını müşterileriyle paylaştı. Hazır Limit kampanyası ile birlikte ilk harcamalara özel 300 TL ve üzeri alışverişlere 50 TL nakit iadesi yapılacağı ifade edildi. Kampanya detayları ve şartları ise resmi internet sayfasında paylaşıldı.

Migros alışverişinin 50 TL’si iade edilecek



Migros Sanal Market kampanyasında, “ Hazır Limit ile ilk harcamana özel 300 TL ve üzeri alışverişlerinde 50 TL nakit iade kazan “ ifadeleri kullanıldı. Her gün milyonlarca kişinin alışveriş yaptığı Migros’ta nakit iade kampanyasının duyurulması birçok kişi tarafından olumlu karşılandı.

migros

 Kampanya detayları ise şöyle belirtiliyor;

Kampanyadan faydalanmak için App Store ya da Google Store’dan Money Pay uygulamasının indirilmesi ve üye olunması gerekiyor.

Bu kampanyadan sadece 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren Money Pay’e üye olan müşteriler yararlanabiliyor.

Kampanya MoneyPay Hazır Limit ile Sanal Market’te yapılan ilk harcamada geçerli olacak.

Kampanyadan her Money Pay müşterisi yalnızca bir kez yararlanabiliyor.

Bu kapsamda Money Pay üyesi olan Migros müşterileri, sanal market üzerinden Hazır Limit ile yapacakları ilk 300 TL ve üzeri alışverişlerinin 50 TL’sini geri kazanacaklar.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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