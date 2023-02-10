Market market gezmeye son! Bu market sadece 140 TL'ye satacak!







YAĞ FİYATLARI DÜŞÜYOR







İnsanlar internet üzerinden en indirimli şekilde yağ satın alabilmek için araştırmalarını sürdürüyor. O market ise güzel haberi verdi. Yağ sadece 140 TL'ye satılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Son gelen bilgilere göre Hakmar Marketlerde büyük yağ indirimleri başladı.Yağ fiyatlarının çok fazla arttığı bu dönemde yapılan indirimler vatandaşı epey rahatlatıyor. Hakmar'da yapılan kampanya 12 Şubat tarihinde sona erecek. 50 TL ve üzeri alışveriş yapan vatandaşlar 5 litre Orkide marka ayçiçek yağını 140 TL'den satın alacaklar.