Aktüel
10 Şubat 2023 - 18:00

Market market gezmeye son! Bu market sadece 140 TL'ye satacak!

Son zamanların en çok zamlanan ürünlerinden biri olan yağ fiyatları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki hangi markette yağ fiyatları düşürüldü? Tüm detaylar haberimizde.

Aktüel
10 Şubat 2023 - 18:00
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Market market gezmeye son! Bu market sadece 140 TL'ye satacak!
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İnsanlar internet üzerinden en indirimli şekilde yağ satın alabilmek için araştırmalarını sürdürüyor. O market ise güzel haberi verdi. Yağ sadece 140 TL'ye satılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YAĞ FİYATLARI DÜŞÜYOR

Son gelen bilgilere göre Hakmar Marketlerde büyük yağ indirimleri başladı. 



Büyük Yağ İndirimleri

Yağ fiyatlarının çok fazla arttığı bu dönemde yapılan indirimler vatandaşı epey rahatlatıyor. Hakmar'da yapılan kampanya 12 Şubat tarihinde sona erecek. 50 TL ve üzeri alışveriş yapan vatandaşlar 5 litre Orkide marka ayçiçek yağını 140 TL'den satın alacaklar. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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