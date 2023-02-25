Market market gezmeye son! O market ayçiçek yağını 124 TL'ye düşürdü: İndirimli ürünler kapanın elinde kalacak!







O MARKETTE UZUN KUYRUK GÖREN ŞAŞIRMASIN: 4 LİTRE AYÇİÇEK YAĞI 124 TL'YE DÜŞTÜ. İŞTE İNDİRİM ŞENLİĞİ BAŞLATAN O MARKET







Ayçiçek yağından büyük indirim geldi. 4 litre ayçiçek yağı piyasada düşük fiyata satışa sunuldu. Geçen yıl ayçiçek yağına yapılan büyük zamlar, birçok kişinin mevcut mücadelesinin daha da zorlaşmasına neden oldu.Ayçiçek yağı fiyatı büyük bir indirimle düştü. 4 litre ayçiçek yağı markette indirimli fiyattan satılıyor. Geçen yıl, ayçiçek yağına yapılan büyük çaplı zamlar, birçok vatandaşın mevcut mali mücadelelerine eklendi. Bazı market sahipleri ayçiçek yağı satışını durdururken, bazıları da ayçiçek yağı satışını sınırlama kararı aldı. Geçen yıl ayçiçek yağı fiyatında büyük artış yaşandığı için yeni yılda sürecin nasıl olacağı merak konusu olmuştu. Şimdi de yeni yılda ayçiçek yağı indirimi marketlere geldi. İşte güncel ayçiçek yağı fiyatları...Çağrı Market'te 4 litre ayçiçek yağı büyük indirime girdi ve önceki fiyatından 35 TL daha uygun bir fiyatla satışa sunuldu. İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar markete akın etti. 4 litre Komili Ayçiçek Yağı 124,95 TL'ye satışa sunuldu.