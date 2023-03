Market market Ramazan kolileri satışa çıktı! En ucuzunu aramayın: Hepsi tek bir listede! O market ucuzlukta ipi göğüsledi

KARŞILAŞTIRMADAN ALMAYIN: ŞOK, MİGROS VE CARREFOURSA RAMAZAN AYI ERZAK PAKETİ FİYATLARINI AÇIKLADI! İŞTE 2023 TUTARLARI







Ramazan ayına sayılı günler kala, pek çok kişi sofra hazırlıklarına başladı ve marketler de bu döneme özel hazırlıklarını sürdürüyor. Ramazan sofraları için hazırlanan erzak paketlerine de ilgi artarken, marketler bu kapsamda ramazan ayı için erzak paketlerinin fiyatlarını da yavaş yavaş belirginleştirmeye başladılar. Her marketin fiyatları farklılık gösterirken, erzak paketlerinde yer alan ürünler de açıklandı. Bazı marketler avantajlı paketler sunarken, bazıları da daha geniş ürün yelpazesi sunan paketler hazırladı.Ramazan ayı yaklaşırken marketler, hem evler için hem de bağış yapmak isteyenler için Ramazan ayı erzak kolileri hazırlamaya başladı. Bu kapsamda, farklı boyutlarda ve içeriklerde Ramazan paketleri market raflarında yerini aldı. Bugün, ŞOK, Migros ve CarrefourSA gibi büyük market zincirleri, en çok tercih edilen Ramazan paketlerinin fiyatlarını ve içeriklerini duyurdular. Her marketin fiyatları ve içerikleri farklılık gösteriyor. Ancak, marketler genellikle temel gıda maddelerini içeren ve uygun fiyatlı olan paketler hazırlıyorlar. Bu sayede, vatandaşlar Ramazan ayı boyunca sofralarını daha ekonomik bir şekilde hazırlayabiliyorlar.ŞOK, Ramazan ayı erzak paketi için hazırladığı 14 ürünlük bir paket duyurdu. Bu pakette, domates salçasından pudinge kadar çeşitli ürünler yer alıyor. ŞOK'un duyurduğu fiyata göre, bu erzak paketi 234,90 TL'ye satılacak. ŞOK erzak paketi içerisinde yer alan gıda ürünleri ise şöyle: Altınküp Küp Şeker 1 Kg. Anadolu Mutfağı Kırmızı Mercimek 1000 Gr. Anadolu Mutfağı Pilavlık Bulgur 1000 Gr. Anadolu Mutfağı Pilavlık Pirinç 1000 Gr. Anadolu Mutfağı Tuz 750 Gr. Bizim Vatan Domates Salçası 830 Gr. Deren Filiz Çay 500 Gr. Evin Ayçiçek Yağı 1 L Lio Salamura Siyah Zeytin (351-410) 400 Gr. Piyale Burgu Makarna 500 Gr. Piyale Ezogelin Çorba 80 Gr. Piyale Kakaolu Puding 150 Gr. Piyale Un 1000 Gr.Migros marketleri de Ramazan ayı erzak paketi için hazırlıklarını tamamladı. Migros, farklı boyutlarda hazırladığı Ramazan Bereket Paketi adlı erzak kolisi için fiyatını açıkladı. Ramazan boyunca 99,90 TL'ye satılacak olan Migros'un erzak paketinde de çeşitli temel gıda maddeleri yer alıyor. Migros erzak paketi içerisinde yer alan gıda ürünleri şöyle: Coca-Cola Şekersiz 1 L Doğuş Rize Çay 500 Gr. Efsina İyotlu Sofra Tuzu 750 Gr. Eriş Un 1 Kg. Kenton Çikolatalı Puding 100 Gr. Knorr Kremalı Tavuk Çorbası 65 Gr. Knorr Tavuk Bulyon 60 Gr. Mutlu Burgu Makarna 500 Gr. Mutlu Spagetti Makarna 500 Gr. Orkide Ayçiçek Yağı 1 L Torku Küp Şeker 750 Gr. Tukaş Domates Salçası 830 Gr. Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg.CarrefourSA, Ramazan ayına özel olarak hazırladığı "CarrefourSA Süper Ramazan Kolisi" adlı erzak paketinin fiyatını açıkladı. Bu paket, 20 farklı ürünü bir araya getiriyor. CarrefourSA'nın duyurduğu fiyata göre, bu erzak paketi 349,90 TL'ye satılacak. CarrefourSA erzak paketi içerisinde yer alan gıda ürünleri ise şöyle: Arbella Burgu Makarna 500 Gr. Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 Gr. Coca Cola Zero Sugar 1 L Pet Dr. Oetker Kakaolu Puding 98 Gr. Duru Pratik Haşlanmış Fasulye 400 Gr. Duru Pratik Haşlanmış Nohut 400 Gr. Hisar Türk Kahvesi 100 Gr. Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 L Knorr Ezogelin Çorbası 74 Gr. Knorr Tavuk Bulyon 6'lı Lokman Helva 200 Gr. Marmarabirlik Siyah Zeytin 200 Gr. Selva İrmik 500 Gr. Söke Buğday Unu 1000 Gr. Tat Domates Salçası 830 Gr. Tat Kırmızı Mercimek 1000 Gr. Tat Pilavlık Bulgur 1000 Gr. Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 Gr. Tatküpü Küp Şeker 750 Gr. Tirebolu 42 Siyah Çay 500 Gr.