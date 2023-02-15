Aktüel
15 Şubat 2023 - 07:45

Markete gitmeye gerek yok! PTT AVM dev indirimi ayağınıza getirdi: 5 kilo un, şeker, ayçiçek yağı fiyatları dibi gördü!

PTT AVM, ülke çapında birçok mağazası bulunan tanınmış bir perakende zinciri ve gıda şirketi olarak bilinmektedir. PTT AVM tarafından yapılan bir indirim kampanyası diğer marketlerin kampanyalarını büyük oranda geçti. 5 kilo un, şeker, ayçiçek yağı gibi ürünlerin fiyatları fazlasıyla düşürüldü.

Aktüel
15 Şubat 2023 - 07:45
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Markete gitmeye gerek yok! PTT AVM dev indirimi ayağınıza getirdi: 5 kilo un, şeker, ayçiçek yağı fiyatları dibi gördü!
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PTT AVM, müşterilerine yüksek kaliteli ürünler sunmayı taahhüt eder. Yüksek kalite ve sık fiyat indirimleri, bu pazarı diğerlerinden önemli ölçüde daha ucuz hale getirerek dikkat çekici hale getiriyor. PTTAVM bu hafta un, yağ, deterjan ve çay gibi çok sayıda indirimler sunmaya başladı.

Bu indirimler, müşterilerin ev ihtiyaçlarını karşılamalarına ve tasarruf etmelerine yardımcı olur. Un, yağ ve deterjan gibi günlük emtia fiyatları bu hafta yüzde 20'ye varan düşüşler yaşadı. Aynı zamanda çay gibi ürünlerde de ciddi inidirm yapıldı.



PTT AVM dev indirim kampanyası

PTT AVM'DEN DEV İNDİRİM KAMPANYASI

İndirim haberinin ardından vatandaşlar PTT AVM'nin ayçiçek yağı fiyatını araştırıyor. PTT AVM ayçiçek yağı fiyatı ne kadar oldu, indirimli ayçiçek yağı fiyatı ne kadar oldu? soruları gündemin ilk sıralarında yer aldı. İşte 2023 yılı güncel PTT AVM ayçiçek yağı fiyatları:

Komili Ayçiçek Yağı 18 Litre 699,00 TL

18 Litre Yudum Ayçiçek Yağı 699,00 TL

18 Litre Biryağ Profesyonel Rafine Ayçiçek Yağı 949,90 TL

4 adet TMO 5 litre ayçiçek yağı 540 TL

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