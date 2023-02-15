PTT AVM, müşterilerine yüksek kaliteli ürünler sunmayı taahhüt eder. Yüksek kalite ve sık fiyat indirimleri, bu pazarı diğerlerinden önemli ölçüde daha ucuz hale getirerek dikkat çekici hale getiriyor. PTTAVM bu hafta un, yağ, deterjan ve çay gibi çok sayıda indirimler sunmaya başladı. Bu indirimler, müşterilerin ev ihtiyaçlarını karşılamalarına ve tasarruf etmelerine yardımcı olur. Un, yağ ve deterjan gibi günlük emtia fiyatları bu hafta yüzde 20'ye varan düşüşler yaşadı. Aynı zamanda çay gibi ürünlerde de ciddi inidirm yapıldı.
Aktüel
15 Şubat 2023 - 07:45
Markete gitmeye gerek yok! PTT AVM dev indirimi ayağınıza getirdi: 5 kilo un, şeker, ayçiçek yağı fiyatları dibi gördü!
PTT AVM, ülke çapında birçok mağazası bulunan tanınmış bir perakende zinciri ve gıda şirketi olarak bilinmektedir. PTT AVM tarafından yapılan bir indirim kampanyası diğer marketlerin kampanyalarını büyük oranda geçti. 5 kilo un, şeker, ayçiçek yağı gibi ürünlerin fiyatları fazlasıyla düşürüldü.
Aktüel
15 Şubat 2023 - 07:45