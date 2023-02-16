Marketler ramazan kolilerini şimdiden raflara dizdi! İster yardım ister kendiniz için: Fiyat listesi açıklandı!







RAMAZAN YAKLAŞTI, RAMAZAN KOLİLERİNİN FİYATLARI AÇIKLANDI!











MİGROS RAMAZAN PAKETİ FİYATLARI

CARREFOUR SA RAMAZAN PAKETİ FİYATI

AVANSAS RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte zincir marketler, Ramazan kolilerini ve ürünlerini şimdiden raflara dizmeye başladı. Migros, Carrefour SA ve Avansas, beklenen Ramazan paketlerinin fiyatlarını duyurdu. İşte Ramazan Paketi fiyatları ve paket içeriğinin detayları...Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte zincir marketler, içinde bir çok erzağın bulunduğu kolileri reyonlara dizmeye başladı. Vatandaşların merakla beklediği Ramazan kolilerinin fiyatları da şimdiden belli oldu. Carrefour SA, Migros ve Avansas'ın müşterilerine sunduğu Ramazan paketi fiyatlarının uygunluğu, vatandaşların memnuniyetini karşılıyor. Zincir marketlerin sunduğu Ramazan paketlerinde, günlük tüketim erzaklarının yanı sıra bakliyat ürünleri de bulunuyor. Pirinç, şeker, un, ayçiçek yağı, hazır çorba gibi pek çok ürün, bu paketlerde yer alıyor. Özellikle ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak isteyen vatandaşların tercih ettiği Ramazan paketi hayırsever vatandaşlar tarafından satın alınıyor. İşte 2023 yılı Carrefour SA, Migros ve Avansas'ın Ramazan Paketi fiyatları...Ramazan paketleri, zincir marketler tarafından duyurulurken, şimdiden sıraya girildi. Vatandaşlar, ekonomik fiyatla Ramazan ayını çok daha kolay geçirebilecek.Bereket Paketi 2023: 229.90 TLYayla Pilavlık Pirinç 1 Kg, Tat Pilavlık Bulgur 1 Kg, Abalı Ayçiçek Yağı 1 L, Bor Şeker Toz Şeker 1 Kg, Söke Un 1 Kg, Mutlu Burgu Makarna 500 Gr, Mutlu Spaghettİ Makarna 500 Gr, Efsina İyotlu Sofra Tuzu 750 Gr, Knorr Kremalı Tavuk Çorbası 65 Gr, Knorr Kremalı Tavuk Çorbası 65 Gr, Doğuş Tiryaki Çay 500 Gr, Tat Domates Salçası 830 Gr, Dr Oetker Puding 98 Gr.CarrefourSA Klasik Ramazan Kolisi: 229.90 TL Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 Lt, Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1 Kg, Tat Kırmızı Mercimek 1 Kg, Tat Pilavlık Bulgur 1 Kg, Tatküpü Küp Şeker 750 Gr, Tirebolu 42 Siyah Çay 500 Gr, Hisar Türk Kahvesi 100 Gr, Söke Buğday Unu 1 Kg, Arbella Burgu Makarna 500 Gr, Tat Domates Salçası 830 Gr, Duru Pratik Haşlanmış Fasulye 400 Gr, Duru Pratik Haşlanmış Nohut 400 G, Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 Gr, Marmarabirlik Siyah Zeytin 200 Gr, Lokman Helva 200 Gr, Selva İrmik 500 Gr, Knorr Ezogelin Çorbası 74 Gr, Knorr Tavuk Bulyon 6’Lı, Dr.Oetker Kakaolu Puding 98 Gr, Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet.Avansas Ramazan Kolisi: 225 TLYayla Pilavlık Bulgur 1 Kg, Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg, Irmak Küp Şeker 750 Gr, Tellioğlu Çok Amaçlı Un 1 Kg, Saray Tuz 750 Gr, Tukaş Domates Salçası Cam 350 Gr, Mutlu Burgu Makarna 500 Gr, Mutlu Yüksük Makarna 500 Gr, Orkide Ayçiçek Yağı 1 L, Doğuş Tiryaki Dökme Çay 500 Gr, Bizim Mutfak Hazır Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 Gr.