GÜNDEM
10 Nisan 2023 - 19:09

Marketlerde fiyat etiketinn yanındaki QR kodu okutanlara 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' sürprizi!

CHP'nin gençlik kolları, grafik tasarımcısı Mahir Akkoyun'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir çıkartmanın gündeme gelmesi üzerine tutuklanarak serbest bırakılması sonrasında bu kez yeni bir eylem başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda yer alan sözler, market raflarındaki protestolarla birlikte sosyal medyanın gündem maddesi haline geldi.

GÜNDEM
10 Nisan 2023 - 19:09
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Marketlerde fiyat etiketinn yanındaki QR kodu okutanlara 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' sürprizi!


2023 seçimlerine bir aydan az bir süre kala siyasi gündem hareketliliği giderek 14 Mayıs'ta yayınlanacak tablı çoğunlukla şekillenirken sosyal medyada Mahir Akkoyun'un tasarladığı çıkartmalar da haftaya yön veren olaylardan birisi oldu.

SOSYAL MEDYA O VİDEOYU KONUŞUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren çıkartmaların tasarımcısı Akkoyun, geçtiğimiz günlerde tutuklanarak serbest bırakıldı. Sosyal medya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın marketlerdeki ürünlerle protesto gösterilerine ilişkin videolarıyla dolup taşıyor.



Marketlerde fiyat etiketinn yanındaki QR kodu okutanlara 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' sürprizi

"FİYATLANDIRMA HAKKINDA DETAYLI BİLGİ"

CHP Gençlik Kolları, raftaki fiyat etiketinin yanına QR kodu yerleştirdi. "Fiyatlandırma detayları için QR kodunu tarayın" ifadeleriyle tanıtılan QR kodun okutulması sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte yaptığı konuşmalardan klipler görülmeye başlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu videoda "Türkiye ekonomisinden ben sorumluyum" ifadesini kullanıyor.

QR kodun tarandığı anın sosyal medyada paylaşılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yeniden dikkatleri üzerine çekti.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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