2023 seçimlerine bir aydan az bir süre kala siyasi gündem hareketliliği giderek 14 Mayıs'ta yayınlanacak tablı çoğunlukla şekillenirken sosyal medyada Mahir Akkoyun'un tasarladığı çıkartmalar da haftaya yön veren olaylardan birisi oldu.
GÜNDEM
10 Nisan 2023 - 19:09
Marketlerde fiyat etiketinn yanındaki QR kodu okutanlara 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' sürprizi!
CHP'nin gençlik kolları, grafik tasarımcısı Mahir Akkoyun'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir çıkartmanın gündeme gelmesi üzerine tutuklanarak serbest bırakılması sonrasında bu kez yeni bir eylem başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiyle ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda yer alan sözler, market raflarındaki protestolarla birlikte sosyal medyanın gündem maddesi haline geldi.
GÜNDEM
10 Nisan 2023 - 19:09