GÜNDEM
22 Aralık 2021 - 17:03

Marketlerde indirim süreci başladı! İşte yeni fiyatlar..

Döviz kurlarının yükselmesiyle birlkikte raflardaki ürünlerine fiyat artışı uygulayan marketler, kurların düşmesi ile birlikte indirim sürecini de başlattılar. Bazı ürünlerin indirimli etiketleri hazırlanarak yerlerini almaya başladı.

GÜNDEM
22 Aralık 2021 - 17:03
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Marketlerde indirim süreci başladı! İşte yeni fiyatlar..
Geçtiğimiz 2 hafta boyunca dolar kurunda yaşanan rekor artışla birlikte marketlerde satılan bir çok üründe fahiş fiyatlar uygulandı. 18 liralara kadar çıkan dolar kuru karşısında özellikle zincir marketler neredeyse hergün fiyat etiketlerini değiştirmeye başladılar.








Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi politikası duyurusu sonrası dolar kuru sert bir düşüş yaşadı ve 12 liralara kadar geriledi. Dolar kurunun ani düşmesinin hemen ardından ise vatandaşın gözü marketlere çevrildi. Bir çok ürüne yapılan yüksek miktarlardaki zamların geri çekilmesi için çağrılar yapılırken, herkesin merakla beklediği indirimler de yavaş yavaş gelmeye başladı. 



YENİ İNDİRİMLİ ETİKETLER PAYLAŞILDI

Bir marketin reyonlarında bulunan bazı ürünlerin fiyatlarının düşürüldüğü yönünde hazırlanan etiketler, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. Yeni etiketlerde bazı ürünlerin fiyatlarındaki indirimin kuruş oranında yapılması da dikkatlerden kaçmadı.


Paylaşılan görüntülerde ise margarinin 5.75'ten 5.25'e gerilediği, 29.90'dan satılan tuvalet kağıdının fiyatının da 27.90'a düştüğü görülürken 2 litre ayçiçek yağının 48.50'deki satış fiyatının da 45.90'a çekildiği, çamaşır yumuşatıcısının ise 16.50 olan fiyatının 14.90 olarak yenilendiği anlaşıldı.



 
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